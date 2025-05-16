被指挾怨報復柯文哲 前北巿副巿長林欽榮：完全沒有

北院昨天開庭審理京華城案，提訊柯文哲與沈慶京等被告，傳喚前北巿副巿長林欽榮作證。林欽榮今天說，自己完全沒有挾怨報復柯文哲，仍心存感謝，只是志不同道不合，選擇離開。

目前正值高雄市議會市政總質詢期間，面對媒體詢問「沈慶京認為你的證詞對柯文哲充滿怨恨」，擔任高雄市副市長的林欽榮今天在市議會回應說，自己完全沒有挾怨報復，「我對柯文哲還是表示感謝」，能夠在北市府服務4年，對自己還是很大的成長，但最終還是志不同道不合，選擇離開，後來就回到教職。

林欽榮說，離開台北市政府後，柯文哲也特別邀請他和當時其他部屬共進晚餐，並頒給他一張感謝狀。此外，也因為在2019年創設智慧城市大展，他被柯文哲邀請到台北市擔任主桌貴賓。

此外，林欽榮表示，回到學校後一直到高雄擔任政務官，從來都沒有提到柯文哲所有的事，「就像一場長官部屬，做人就是應該有常規倫理，這是我應該遵守的事情，絕對沒有挾怨報復。」

此外，針對沈慶京所指林欽榮勒索部分，林欽榮回應，在擔任台北市副市長的4年任內，絕對沒有指示任何人代表自己私下跟沈慶京傳遞任何訊息，更遑論勒索，「這件事情需要明確的證據，我一定奉陪到底。」