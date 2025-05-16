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大法官受理憲訴法釋憲 吳宗憲：民進黨在三讀時未反對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
憲法法庭12日舉行由民進黨立院黨團就「憲法訴訟法」聲請憲法判決案及暫時處分說明會，憲法法庭今表示，14日經過大法官同意受理。國民黨立委吳宗憲質疑民進黨團聲請憲法判決的適格性，無法理解大法官受理，民進黨不要陷大法官於不義。圖／聯合報資料照片
憲法法庭12日舉行由民進黨立院黨團就「憲法訴訟法」聲請憲法判決案及暫時處分說明會，憲法法庭今表示，14日經過大法官同意受理。國民黨立委吳宗憲質疑民進黨團聲請憲法判決的適格性，無法理解大法官受理，民進黨不要陷大法官於不義。圖／聯合報資料照片

憲法法庭12日舉行由民進黨立院黨團就「憲法訴訟法」聲請憲法判決案及暫時處分說明會，憲法法庭今表示，14日經過大法官同意受理。國民黨立委吳宗憲質疑民進黨團聲請憲法判決的適格性，無法理解大法官受理，籲民進黨勿陷大法官於不義。

立法院日前修正憲訴法，明定大法官未達15人，總統應於2個月內補提名。參與評議的大法官人數不得低於10人。宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。但現任大法官僅餘8人。

吳宗憲表示，民進黨「演都不演了」。目前大法官人數不足，受理這樣的案子是否有正當性，令人懷疑。以過往的經驗來看，2018年時，國民黨針對前瞻基礎建設特別預算案聲請釋憲，但當時大法官指出，無黨籍立委高金素梅未參與表決駁回該案，因此大法官認定高金「不夠積極」，駁回釋憲聲請案。

吳宗憲說，套用在這次的案子上，民進黨就憲訴法聲請大法官判決，但民進黨在三讀時並未反對，所以民進黨不適格，也不能提出這樣的聲請，大法官卻受理，他無法理解。

吳宗憲指出，現在的憲法法庭完全不演，套句前總統陳水扁的話，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。

大法官 憲法法庭 民進黨

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