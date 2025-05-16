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林佳龍：中國大陸扭曲2758號決議 民選政府才代表台灣

中央社／ 台北16日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍今天表示，中國長年扭曲聯合國2758號決議，阻撓台灣參與國際組織。唯有台灣的民選政府，才能真正代表台灣人民。他強調，缺少台灣的參與，全球公衛跟防疫網路將難以成圓、將是世界的損失。

2025世界衛生大會（WHA）推案行前記者會上午在外交部召開，由林佳龍與衛福部長邱泰源主持。WHA將於19日至27日在瑞士日內瓦召開，衛福部至今尚未收到邀請函，但「世衛行動團」仍將於今晚出發。

林佳龍說，WHA一直無法邀請台灣參加，這涉及被扭曲的聯合國第2758號決議和所謂「一中」等議題。他強調，只有台灣民選的政府才能夠代表台灣人民。同時也有越來越多國家的行政部門、國會都公開表示，聯合國2758號決議並未排除台灣參加世界衛生組織（WHO），這些國際支持皆在反制中國的法律戰與認知作戰。

他呼籲，WHO秘書處不要受政治干預，影響專業與中立，應正式接納台灣成為全球公衛與防衛體系的成員，為世界創造更大的福祉。

林佳龍說，今年世界衛生大會的主題「One Worldfor Health」，台灣也加上「Chip in with Taiwan」，即共創健康的世界，台灣和你一起拚。「健康無國界」代表不能漏掉任何一個人或國家，疾病沒有國界，疫情的時候，台灣展現了防疫的韌性，不只助己也助人，WHO少了台灣是世界的損失。

他提到，榮邦8大旗艦計畫其中一項就是「智慧醫療與健康產業」，希望透過外交部與衛福部共組「醫療外交台灣隊」，成立「醫療外交諮詢小組」，結合兩個部會相關業務負責人，及醫界、醫療院所代表。目前很多醫療院所都在邦交國、甚至新南向政策的區域推動「一國一中心」甚至「多中心」。

他說，希望以醫帶產，台灣的醫療不只是社會服務或社會保險的政策，也可以帶動醫療產業，這是一個新切入點。透過醫療外交台灣隊及諮詢小組，整合台灣生技、醫藥與資通訊產業的實力，與世界分享。這就是為何智慧醫療與健康產業列為榮邦計畫的旗艦計畫之一，外交部會全力推動。

2758號決議 外交部 林佳龍

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