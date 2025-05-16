新聞幕後╱賴清德自斷與黃仁勳同台良機 北市今年2月就邀總統

北市府今宣布輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將任世壯運聖火手，定調不出席的賴清德總統「自斷」與黃同框契機。

據悉，蔣市府與黃仁勳這項跨界合作，並非臨時起意，雙方鴨子划水，早在去年商討Computex場地時就悄悄展開布局，確定黃仁勳來台日期後，水到渠成。

雖然雙方對黃仁勳參與世壯運，始終保密，但根據市府公文，早在今年2月25日，北市府就發文教育部體育署，邀請總統及副總統共襄盛舉，參加5月17日在台北大巨蛋舉行的開幕典禮，並恭請總統致詞，還檢附開幕典禮暫定程序表。

市府一直沒有得到回音，總統府昨以賴清德「國政繁忙」定調不出席，但市府今天上午8時許宣布輝黃仁勳親自擔綱聖火手後，總統府不到2小時，又主動與世壯運接觸，將由副總統蕭美琴代表出席，外界才會質疑，賴清德是否自知錯失與黃仁勳同台良機。

知情人士說，黃仁勳與北市府結緣，眾人印象最深的一次是擔任大巨蛋身價最高開球佳賓，當時味全龍出賽，味全主場是台北市，蔣萬安也出席，這是2人首次見面同台 ，但當時輝達為籌備COMPUTEX年會來台，雙方團隊就有接觸。

知情人士指出，這次為了尋找能夠凸顯企業形象與科技創新精神的場地，輝達最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，雙方展開更密集接洽，而整個接觸與溝通當中，雙方始終保密，鴨子划水，直至黃仁勳最終親自拍板來台，相關訊息才決定曝光。

該人士透露，當黃仁勳來台時程確定後，北市團隊隨即提出進一步邀請，主動爭取他出任世壯運「科技聖火代表」。由於彼此已有合作基礎與默契，黃仁勳也爽快答應，一展他親民的風格，以行動展現對台北盛事的正面態度。

至於輝達台灣總部是否落腳「北士科」，機會是否更大了？雖然蔣萬安說，「魚還在外面游，不要急著收網」但其實北市府在這次跟輝達溝通邀請黃擔任聖火手過程當中，希望對方能感受到台北市是非常可靠、和可信任的夥伴。