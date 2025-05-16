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韓國瑜再提一龍二鳳 許淑華：龍鳳代表吉祥

中央社／ 台北16日電

立法院韓國瑜昨天在朝野協商時提及「民進黨團的一龍二鳳」，遭綠營抗議。韓國瑜今天在立法院出席南投縣政府所辦的活動時，稱國民黨立委馬文君、游顥及民進黨立委羅美玲是南投縣立委三劍客、一龍二鳳。

南投縣長許淑華表示，對華人而言，龍鳳就是代表吉祥的意思，不然怎會說望子成龍、望女成鳳、龍鳳呈祥。她不曉得為什麼有人會有貶抑的感受，如果問一般市井小民，大家都會覺得龍鳳就是吉祥話、肯定的話。

立法院朝野黨團昨天協商司法院人事同意權案處理期程及延會事宜，朝野針鋒相對。立法院長韓國瑜提及「民進黨團的一龍二鳳」，遭民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜抗議。韓國瑜說，沒有任何歧視、絕無侮辱，也沒有任何惡意。如果大家要這麼嚴謹，以後這種玩笑話他就降低。

韓國瑜與南投縣長許淑華，今天一同在立法院出席南投巧克力咖啡節宣傳活動，由於南投縣國民黨立委馬文君、游顥，以及曾任南投縣議員的民進黨立委羅美玲都有到場，韓國瑜在致詞時表示，南投縣在立法院最重要的3位立委、三劍客都到了，一龍二鳳。惹得全場哄堂大笑。

許淑華在接受媒體訪問時，對於怎麼看韓國瑜提到「一龍二鳳」，她表示，有念書的話，大概都知道龍鳳就是個吉祥話，不然怎會說望子成龍、望女成鳳呢，或者在致詞時也都會提到龍鳳呈祥，其實對華人而言，龍鳳就是代表吉祥的意思。

許淑華指出，有人提到這是貶意、物化，但對她來講，如果被人稱為是人中龍鳳，其實是一種備受肯定，所以她不曉得為什麼有人會有貶抑的感受，如果問一般的市井小民，大家都會覺得龍鳳就是吉祥話、肯定的話。

馬文君表示，民代在致詞時常常以龍鳳祝賀大家，這個吉祥話在有些人聽起來變成貶抑的話，大概心中如果是魔，聽到的就是魔。

立法院 韓國瑜

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