農民反美農產品零關稅 卓揆稱機動調整：從零談起是態度

針對美國關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿。行政院長卓榮泰說，從零談起是談判態度，但會靈活調整，前提是維持國家最大利益、產業競爭力，將堅持必要原則。

台灣農民自主行動聯盟今天上午集結農民，並針對政府擬將美國農產品進口關稅降為零進行陳情抗議，高喊「出賣台灣農業、農村與農民生存權，同時也是出賣全體國人」。

與此同時，卓榮泰於行政院與媒體茶敘時回應，台灣把美國當作重要市場，但不是唯一市場，而是分布於全球各地。他說，台灣產業韌性在於結合各地廠商及台商、國內廠商的各地布局，都有一整套策略跟計畫。

卓說，從零談起是談判態度，但美方跟其他國家談判也在進行，我方也會機動因應、靈活調整。他強調，談判最終目的是維持國家最大利益、維持產業國際競爭力，尤其國人的健康、消費市場的習慣，會堅持必要原則。

鄭麗君接著還原「零關稅談起」用意，她說，這是指面對美國關稅政策持續變動，政府提出在互惠原則下雙方從零關稅談起，因台灣輸美產品已有76%零關稅，美國進口台灣產品也有62%零關稅，在此基礎上討論未來方向。

鄭麗君指出，談判過程中，府院交付的任務就是維護國家及產業利益，並在維護國民健康、糧食安全前提下爭取最佳談判結果，盼能促進雙邊貿易平衡，更要追求建立互利互惠經貿體系，並進一步發展台美高科技策略夥伴。

她說，擴大對美投資、採購有助平衡貿易逆差，為雙方帶來產業機會，但更重要是形成未來的夥伴關係，有助美國時間目標，也有助於我國實現產業布局。

行政院秘書長龔明鑫也分享率團出席「選擇美國投資高峰會」的過程，他說，這次除了參加官方活動，也帶領部分團員拜訪美國3個行政部門、2位國會議員，並見證MOU簽署。

他透露，與美國行政部門討論的是投資及經濟安全議題，與參議員討論主要是避免雙重課稅，目前眾議院已經通過，但參議院排案當中，這對台美投資有很大幫助。合作MOU則是由台灣國際協會跟美台商會簽署，將來會有更多合作。