亞灣2.0容獎20%可以、京華城不行？ 民眾黨打臉高市府

北院昨審理京華城案，高雄市府為亞灣開發案槓上民眾黨，批混淆視聽。民眾黨今發三點聲明強調，高雄市政府聲明稿唯一有參考價值的地方是「證實細部計畫可給容積獎勵」，「陳其邁可以，為何柯文哲不行？」高雄市政府都發局請將心比心，請勿配合政客打手炒作聲量，被政治扭曲專業。

民眾黨表示，高雄市政府心虛閃躲、避重就輕。根據都市計畫法高雄市施行細則第24條之3規定項目與容積獎勵上限，取得經濟部核發之「營運總部」認定函，法定容積百分之5。新聞稿中卻未正面回應昨柯文哲委任律師質疑的「為何給予容積獎勵20％，整整比施行細則所規定之上限5％多出3倍？」給予容積獎勵的項目是那些？請高雄市政府具體回應。

民眾黨指出，高雄市政府新聞稿提及有關京華城部分有諸多錯誤，表格更是惡意誤導。京華城從頭到尾都不是「準用都更」，是根據都市計畫法第24條由地主自行提出細部計畫申請，北市府則依台北市都市計畫施行自治條例25條給予容積獎勵，何來「違法準用都更條例」。京華城計畫內容具備「公益性、對價性」提供市府回饋，通過都委會審議才得到容積獎勵。

民眾黨批，高雄市政府的表格在土地面積欄位寫「亞灣計畫區為國有土地」是刻意迴避，實際上以「國家重大經建計畫」做包裝，亞灣開發後，原國有土地皆轉賣給私有企業或財團進行開發，而且高雄市政府在上位計畫還沒通過前，就搶先給容積，對照北市前副市長林欽榮對京華城案的攻擊，明顯雙標。

民眾黨指出，高雄市政府聲明稿唯一有參考價值的地方是，證實細部計畫可以給容積獎勵。林欽榮昨開庭時，不斷鬼打牆細部計畫不能給容積獎勵，但亞灣2.0計畫卻正是林透過細部計畫給予容積獎勵的實際個案，「陳其邁可以，為何柯文哲不行？」

民眾黨團副總召張啓楷也批，按照林欽榮說法，如果高市府用都市計畫的細部計畫案是合法的，柯文哲用同樣方式處理京華城當然也合法，呼籲民進黨政府勿雙標，現在就兩條路，趕快收押陳其邁跟林欽榮，或盡快釋放柯文哲。

民眾黨立委林國成補充，林欽榮明知依法有據，卻昧著良心在法庭說不行，被律師問倒又改口，就是作偽證，「人格混亂、不配當公務員！」