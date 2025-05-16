快訊

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

交通建設有感！陳世凱穩居民眾好感度第一

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部部長陳世凱相信、尊重專業，自己則負責溝通協調、下決策。記者曾學仁／攝影
交通部部長陳世凱相信、尊重專業，自己則負責溝通協調、下決策。記者曾學仁／攝影

520將至，行政院長卓榮泰所率領的執政團隊也要邁入執政滿一年的時間點，近期在「網路溫度計DailyView」針對卓內閣好感度做的調查，其中交通部長陳世凱持續穩居好感度第一。對此，交通部感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，也代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。

根據網路溫度計DailyView調查內閣十位閣員的民眾好感度，結果顯示，此次榜單中僅有兩位非部長級官員入榜，分別為陸委會副主委梁文傑與政務委員陳時中。其中，陳世凱再度蟬聯好感度第一的閣員，但其實，在先前該網站也做過閣員好感度調查，當時陳世凱也是名列前茅。

身為交通部的陳世凱，業務範圍包含海、陸、空，當時他臨危受命接手部長一職，就被質疑非交通專業出身，如今他在上任後逐漸踩穩腳步，一步一步熟稔業務並快速提出解方，因此才能持續獲得民眾好感。

該網站分析，由於交通部政策常與觀光、建設有關，容易讓民眾「看得見、感受得到，再加上本身形象圓融，自然有助於拉高好感度。

對此，交通部表示，感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，也代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。

交通部說，未來持續推動「人本交通」，打造更安全、便捷、永續的交通環境，強化與地方政府合作溝通，提升整體公共運輸與交通治理品質。

此次調查中，除了陳世凱好感度第一，第二則是外交部長林佳龍、第三為國防部長顧立雄。

交通部 內閣 國防部

延伸閱讀

交通部隔熱紙透光指引大寬鬆？民團促舊車比照辦理 否則將上街抗議！

交通部推行人專用號誌、早開時相！KPI未達標縣市將公布名單

新台幣升值影響觀光？陳世凱：要求觀光署密切關注

僑外生擔任客運駕駛喊卡 交通部長說話了

相關新聞

新聞幕後╱賴清德自斷與黃仁勳同台良機 北市今年2月就邀總統

北市府今宣布輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將任世壯運聖火手，定調不出席的賴清德總統「自斷」與黃同框契機。

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

雙北主辦世壯運高潮跌起，明在台北大巨蛋開幕，賴清德總統不來、綠營市議員唱衰，台北市長蔣萬安在開幕前夕「掀牌」，全球AI龍...

總預算、財劃法政院也提釋憲 卓榮泰：可能可以的途徑

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，今以5大行動、20項進行式向國人說明這一年做的事，卓受訪時針對民進黨團提釋憲、行政院是否跟...

就職將滿周年 卓揆勉內閣當港口引水人 呼籲朝野合作

行政院長卓榮泰內閣就職將滿周年，他今天在行政院與媒體茶敘，揭示5大行動20項進行式，並公布「1+7」的重點工作。他期許內...

農民反美農產品零關稅 卓揆稱機動調整：從零談起是態度

針對美國關稅談判，傳出賴政府擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件，引發農民不滿。行政院長卓榮泰說，從...

亞灣2.0容獎20%可以、京華城不行？ 民眾黨打臉高市府

北院昨審理京華城案，高雄市府為亞灣開發案槓上民眾黨，批混淆視聽。民眾黨今發三點聲明強調，高雄市政府聲明稿唯一有參考價值的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。