交通建設有感！陳世凱穩居民眾好感度第一

520將至，行政院長卓榮泰所率領的執政團隊也要邁入執政滿一年的時間點，近期在「網路溫度計DailyView」針對卓內閣好感度做的調查，其中交通部長陳世凱持續穩居好感度第一。對此，交通部感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，也代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。

根據網路溫度計DailyView調查內閣十位閣員的民眾好感度，結果顯示，此次榜單中僅有兩位非部長級官員入榜，分別為陸委會副主委梁文傑與政務委員陳時中。其中，陳世凱再度蟬聯好感度第一的閣員，但其實，在先前該網站也做過閣員好感度調查，當時陳世凱也是名列前茅。

身為交通部的陳世凱，業務範圍包含海、陸、空，當時他臨危受命接手部長一職，就被質疑非交通專業出身，如今他在上任後逐漸踩穩腳步，一步一步熟稔業務並快速提出解方，因此才能持續獲得民眾好感。

該網站分析，由於交通部政策常與觀光、建設有關，容易讓民眾「看得見、感受得到，再加上本身形象圓融，自然有助於拉高好感度。

對此，交通部表示，感謝社會大眾對交通部施政的肯定，這是全體同仁共同努力的成果，也代表民眾對交通建設與交通安全等政策方向有所感受。

交通部說，未來持續推動「人本交通」，打造更安全、便捷、永續的交通環境，強化與地方政府合作溝通，提升整體公共運輸與交通治理品質。

此次調查中，除了陳世凱好感度第一，第二則是外交部長林佳龍、第三為國防部長顧立雄。