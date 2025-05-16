賴總統520就職周年滿意度過半 多數民眾挺台電撥補

下週520賴清德總統將就職滿一週年，民進黨16日召開「總統就職週年國政民調公布」 記者會，公布賴清德總統就職一週年國政民調結果。根據民進黨民調中心調查顯示，賴總統滿意度57.3％，不滿意度40.2％；行政院長卓榮泰滿意度45.3％，不滿意度38.3％。針對特別條例的台電千億撥補預算，調查顯示，有51.9%支持，41.9%不支持，6.1%無意見，顯示超過半數民眾認為，電價對於產業的生產以及民生物價的波動有著直接的影響，應該儘快撥補。

民進黨發言人韓瑩說，根據數據顯示，自賴總統就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上，今年4月份時，全球面臨美國對等關稅政策的新變局，賴總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。應對美國關稅，政府提出五大因應策略與產業支持方案，並提出特別條例應對，賴總統滿意度於5月份隨即回升，並來到新高57.3％。

國防政策獲多數年輕、女性族群肯定

韓瑩指出，賴總統上任一年後，面對中共針對台灣日益擴張之野心，片面嚴重破壞台海及區域和平穩定，發動多次圍台軍演，在此情況，政府宣示對國防改革的決心，推動國艦國造，對於政府強化國防事務，民調顯示64.5%滿意，31.1%不滿意。

韓瑩提到，中共對台灣社會統戰也愈加嚴重，針對國安及統戰威脅，政府表示中國為反滲透法定義的境外敵對勢力，提出17項因應策略，在維護主權方面，民調顯示63.9%民眾滿意，32.6%不滿意。

韓瑩也說，政府成立全社會防衛韌性委員會，民調表示58.4%滿意，31.3%不滿意，並從民調分析年齡層的滿意度，20~29歲的民眾對國防事務、全社會防衛韌性分別有74.4%及73.9%的支持度，顯示我國國民，特別青年族群，對政府強化國防、安全韌性及維護主權部分，有高度共識。

韓瑩表示，對於政府推動外交，民調顯示60.6%滿意，34.2%不滿意；處理兩岸政策方面，民調顯示56.3%滿意，37.7%不滿意；上述有關國防外交之民調，女性滿意度皆高於男性近5~10個百分點，可見國民對政府外交政策上，有廣泛認同。

租金補貼、減稅獲青壯世代青睞

就執政團隊上任一年來所推出的重大政策，民進黨發言人吳崢表示，在民調上，民眾對賴總統所宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定。其中，卓榮泰及內閣推動擴大免費癌症篩檢，支持高達91.7%民眾支持，補助健檢年齡提早至30歲，支持也達到72.7%。

吳崢指出，就落實「居住正義」上，政府所推行的擴大租金補貼的照顧，得到民眾72.7%支持肯定。政府為青年減壓，提高免稅門檻、擴大免稅族群，獲得78.5%民眾支持。實踐投資青年，推動青年海外圓夢計畫，也得到69%民眾支持。

吳崢說，為落實台灣運動發展，政府成立運動部的政見，也獲得國人59.7%支持。政府各項政策的逐步落實，從民調的數據呈現，與國人迫切相關健康及青年照顧上，都讓國人很有感。

過半民眾支持台電千億撥補

吳崢提到，行政院日前通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的草案，編列了4100億元特別預算。其中針對「編列1500億元強化國土安全韌性」，調查顯示，有64.9%支持，27.5%不支持，7.5%無意見；以年齡層來看，20-39歲民眾有超過七成的支持度，顯示年輕族群對這項預算的支持。

針對「編列1000億元撥補台電」的措施，吳崢指出，調查結果顯示，有51.9%支持，41.9%不支持，6.1%無意見。支持高於不支持，顯示超過半數的民眾認為，電價對於產業的生產以及民生物價的波動有著直接的影響，因此應該儘快撥補。

【總統國政滿意度民調概要】

訪問時間：2025/05/12~13

有效樣本：1055人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%

訪問地區：全國22縣市年滿20歲以上的民眾

調查方法：市話與手機並行訪問。

【行政院政策支持度民調概要】

訪問時間：2025/05/07~09

有效樣本：1084人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%

訪問地區：全國22縣市年滿20歲以上的民眾。

調查方法：市話與手機並行訪問。