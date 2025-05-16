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藝人涉統戰言論惹議 文化部：將關注有無違反兩岸人民關係條例

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部將與陸委會等相關部會持續關注及了解藝人是否有配合中國，有無違反「兩岸人民關係條例」相關行為。圖為文化部長李遠。本報資料照片
文化部將與陸委會等相關部會持續關注及了解藝人是否有配合中國，有無違反「兩岸人民關係條例」相關行為。圖為文化部長李遠。本報資料照片

針對近日各界持續關注台灣藝人在特定時機配合中國轉發統戰言論等行為，文化部今重申，文化部始終堅持支持台灣藝人創作自由立場，對於藝人選擇發展市場也保持開放心態，但仍必須提醒言行都富有極高影響力的藝人，應避免利用台灣孕育其成長的自由土壤，成為被中國利用轉發或做出傷害台灣主權、國家安全及所有國人支持藝人的心意。

文化部說，適逢賴總統520就職周年，文化部將與陸委會等相關部會持續關注及了解藝人是否有配合中國，有無違反「兩岸人民關係條例」相關行為。

文化部指出，中國近年經常利用特定時機，發表傷害台灣主權的統戰言論，部分在中國發展的藝人可能妥協於中國官方要求，或考量中國市場等因素，主動或被動轉發相關言論。針對此類行為，賴總統於3月中已提出17項因應策略，文化部隨即因應策略中有關影藝人員部分，研擬「台灣赴中藝人應注意事項」補充建議，以及提醒藝人避免可能觸犯兩岸人民關係條例33-1條各項規定指引，供陸委會參考使用。

文化部也與陸委會等部會持續合作，研議可能涉及違反33-1條的具體樣態及處置方式，期盼保護台灣藝人赴中發展能保有不受中國利誘、脅迫做出可能傷害台灣主權，甚至觸法的行為。

文化部表示，陸委會對於所主管兩岸人民關係條例33-1條相關行為有清楚定義，配合中國政治性機關團體轉發主張等均有可能違法，對於確實違反兩岸人民關係條例的相關作為，基於維護台灣自由、民主立場，需要進一步了解並處理。

適逢520將至，文化部說，中國極有可能再採取相關行動。提醒台灣藝人應避免配合中國官方、政治人物等涉及政治性內容的合作行為或統戰等相關言論。對於相關作為，文化部將與陸委會等機關密切關注及搜集資訊。

文化部 統戰 藝人 陸委會

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