林佳龍提出「總合外交」 民調顯示七成三民眾支持

外交部於2025年5月16日發布民調結果，調查內容涵蓋國人對賴總統上任一年來政府的外交表現、外交部推動外交工作的滿意度，以及台美中關係與區域安全等議題。

調查結果顯示，近6成7受訪國人認為賴總統去年出訪太平洋三個邦交國並順利過境美國，進行「元首外交」對拓展我國國際空間有所幫助（66.6%）；逾6成民眾滿意賴總統應對美國關稅提出的五項因應策略（61.2%）；逾6成受訪者滿意賴政府上任一年來的外交整體表現（61.1%）。

7成3的受訪者表示支持外交部長林佳龍推動的「總合外交」（73.0%），與2024年11月前次民調結果（73.3%）都顯示結合政府與民間力量促進對外交往的理念深獲民意認可；逾6成5受訪者支持外交部結合各部會資源推動的「榮邦計畫」，對於穩固邦交、促進邦交國繁榮的外交策略表達高度肯定（65.5%）； 5成5受訪者對林佳龍部長處理對外關係的表現表示有信心（55.9%）；近9成民眾滿意台灣護照的便利性（87.9%）。

在區域安全方面，8成受訪者認同2024年以來各國以實際行動支持印太地區的自由航行，更能確保台灣安全（80.0%）。對於中國近年透過軍演、統戰滲透等方式威脅台灣與鄰近國家，以及持續不斷扭曲聯合國大會第2758號決議，8成1的國人支持外交部對外發聲、堅定捍衛台灣國際參與空間的立場（81.4%）。

在台美中關係方面， 近8成5受訪者支持台灣與美國各州加強經貿往來（84.9%）；近5成5民眾同意台灣加大對美投資布局全球（54.5%）；近7成民眾同意中國是印太區域最大的安全威脅（69.2%）；近7成民眾認同中國是台灣的境外敵對勢力（67.1%）。此外，5成3的受訪者認為「外交關係」比「兩岸關係」更為重要（53.0%），與2024年11月前次民調結果（46.7%）相較，有更多民眾希望我國透過積極參與國際合作，提升國際能見度與國家地位。

這次民意調查是外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於今年5月2日至8日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1686份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。