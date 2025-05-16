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綠再批韓國瑜「一龍二鳳」發言 促道歉不容再犯

中央社／ 台北16日電

立法院長韓國瑜昨天主持黨團協商，脫口而出「一龍二鳳」，引發議論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，韓國瑜作為國會議長，把低級當有趣，把物化女性、歧視性別當玩笑梗，民進黨團嚴正抗議也予以譴責，呼籲韓國瑜應致歉，不容再犯。

韓國瑜昨天在立法院主持黨團協商，期間因不見民進黨團幹部，脫口說出「通知民進黨的一龍二鳳趕快來現場吧」。民進黨團幹部進場後得知此事，隨即向韓國瑜抗議，韓國瑜表示，講一龍二鳳絕無惡意，如果覺得龍和鳳不舒服，對不起，他沒有辦法。

吳思瑤上午在立法院受訪時說，民進黨團昨天並沒有遲到，而是早到等候遲未到場的藍白黨團幹部，於是先在茶水間開內部會議，因此，民進黨團第一時間沒有聽到韓國瑜說「一龍二鳳」，而是進入會議室後，才得知整個社群早已炸鍋。

吳思瑤表示，如果韓國瑜在現場當著民進黨團幹部面前提到，民進黨團一定表達嚴正抗議。令人遺憾的是，在場的藍白立委，有男有女，沒有人為這句消費單一性別、歧視性別，欠缺性平正確價值的發言，予以制止，反而在一旁大笑；更難以置信的是，還輪番替韓國瑜洗白，把失言當好話。

吳思瑤表示，民進黨團嚴正抗議跟譴責，韓國瑜應道歉收回不雅言論，不應把失言當好話，貶義之詞當恭維讚美，韓國瑜身為國會議長，應謹言慎行，口中的玩笑並不好笑。

幹部 民進黨 韓國瑜

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