曝與美談判最終目的 卓榮泰：美國絕不是台灣唯一市場

行政院長卓榮泰日前曝除了政院秘書長龔明鑫帶隊赴美參加「SelectUSA」，經濟部長郭智輝也帶一隊去其他地方；另外還有一隊到美國各地的大型參訪團做不同工作。卓今說，雖然把美國當作重要市場，但美國絕對不是台灣唯一市場，且談判最終目的是維持國家最大利益及產業國際競爭力。

行政院今辦媒體茶敘，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年做的事，媒體聯訪時被問及如何擴大對美投資，卓榮泰表示，把美國當作重要市場，但美國絕對不是台灣唯一市場，台灣有更廣大市場在全球各地，台灣產業韌性也在於，我國在關稅貿易政策調整下，結合各地廠商，以及台商在各地佈局，都有一整套策略跟計畫。

卓榮泰強調，自己當初講過，「從零談起」是我國談判態度，但之後美方跟其他國家談判也在進行跟定案，這些定案內容都足以讓我國談判策略跟態度，跟談判方式做調整，我國也會機動性調整；至於提到對國內產業的保護，必須要強調，談判最終目的是維持國家最大利益以及產業國際競爭力，對於國內各項產業，尤其是健康及消費市場習慣，會堅持必要該堅持的原則，全都不會放棄。