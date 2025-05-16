【重磅快評】黃仁勳舉聖火 蔣萬安、賴清德世壯運開打

雙北世界壯年運動會明天登場，民進黨對台北市長蔣萬安極盡唱衰之能事，賴清德總統也補一腳，以國政繁忙的藉口缺席近在咫尺的運動會，等到北市府今天宣布「AI教父」黃仁勳壓軸舉聖火，總統府才打算改派副總統蕭美琴上陣，黃仁勳的聖火照出民進黨的嘴臉，宣告蔣萬安和賴清德的「政治世壯運」正式開打。

世壯運是每4年舉辦一次的國際型運動賽事，核心精神就是推廣「終身運動」和「全民運動」，報名比賽不需要經過任何選拔或篩選，只要年滿30歲以上就可以用個人名義參賽，屬於跨世代的運動競賽。賴清德今年65歲、蔣萬安今年46歲，兩人雖然沒有同場競技，但隔空較勁意味十足，被視為「令狐沖PK超級賽亞人」，張力十足，頗符合世壯運「Sport for All」的理念，令人充滿想像空間。

國際壯年運動總會2020年和雙北市政府正式簽署2025年世壯運的主辦合約，當時的雙北代表是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，時任總統蔡英文表示，這是台灣繼2009台北聽障奧運、2009高雄世運會，以及2017台北世大運之後，再一次主辦重要的國際綜合性運動賽會，台灣將在過去成功舉辦國際賽會的基礎上，挹注中央資源，協調民間組織，一起來支持台北市和新北市，「我們有信心，一定能讓賽事順利，賓主盡歡，台灣會全力以赴，以舉辦史上最成功的世壯運為目標」。

即使當時雙北市長非民進黨籍，蔡英文仍給予高度祝福，因為國際賽事就是台灣的事，不只是雙北的事。蔡英文「舉辦史上最成功的世壯運」仍言猶在耳，賴清德卻搬出國政繁忙的理由來搪塞，賴總統只發賀電、改派行政院政務委員史哲代打，看不到中央挹注資源，只見降格東道主的意味；正當綠營還在竊喜賴清德得手之際，蔣市府出乎意外宣布黃仁勳擔任開幕典禮壓軸聖火代表，反將賴政府一軍。

總統府緊急換陣，蕭美琴可望代表出席開幕典禮，營造賴政府與黃仁勳同台的假象。賴政府本來只想派小聯盟選手，現在改派大聯盟一軍，換將之餘卻讓外界看破民進黨小鼻子、小眼睛的格局。賴清德錯失與黃仁勳同台是小事，若鬧出國際笑話才是大事。

媒體報導，輝達台灣總部將落腳台北市，蔣萬安憑著「始於誠意、基於默契、建立信任」12字訣完成不可能任務。黃仁勳願意出席雙北世壯運，當然有其商業戰略的考量，黃仁勳要與美國總統川普打交道，忙碌的程度恐怕比賴總統的國政有過之而無不及，但他在百忙之中還要來台，顯然代表台灣有值得他重視的價值。黃仁勳是世界級大人物，台北讓黃仁勳進入台灣、讓世界看見台灣，也看見賴政府的前倨後恭。