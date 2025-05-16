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大罷免後才推重大法案？卓揆：制定施政計畫跟罷免無關

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）上任將屆滿一年，上午在行政院舉行記者會，說明一年施政成果。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）上任將屆滿一年，上午在行政院舉行記者會，說明一年施政成果。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰上任將滿一年，外界關注，政府施政受到國會朝小野大影響，未來諸多政策是否要待大罷免成功才能落實，卓榮泰強調，行政團隊制定所有期程計畫，從不把社會上的大罷免與否當作考量，「我們的工作絕對跟罷不罷免無關」。至於施政評價，他說，分數在國人心中。

卓榮泰今天率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員於行政院大禮堂舉行媒體茶敘，揭示「5大行動20項進行式」，及對美關稅談判進度。

媒體提問環節，卓揆被問到如何評價執政周年表現、最滿意哪項政策，而過去施政因朝小野大受阻，是否要等到大罷免成功才能推動重要政策法案，此外，內閣團隊屢被質疑論述不佳，表現沒有記憶點，未來如何加強？

「我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關。」卓榮泰指出，行政團隊制定所有計劃過程中，從不把社會上的大罷免與否當作考量，一切照期程進行。至於替執政周年的行政團隊打幾分，他則說，分數不能由自己打，而是在國人心中，近期的各種數字也給團隊更多警惕和鼓勵。

卓榮泰接著談及行政團隊論述方式，他說，在行政、立法兩院互動中，必須說明許多爭議事項，其實內閣團隊成員在個別業務上的論述都非常清楚，「但在整個政治議題掩蓋之下，讓整個社會輕忽了」。

回顧周年執政，卓榮泰對三大政策相當滿意。卓說，過去一年最讓他感到最有方向感、有動力前行的，就是經濟發展委員會所提出的六大區域產業和生活圈，落實後每個縣市、離島都會有不同面貌，結合傳統和創新科技，不會遺漏產業和人文生活，對台灣是脫胎換骨的全面嶄新階段。

卓接續指出，9月9日運動部掛牌，乘載國人很多期待，除了過去關注的運動競技之外，還要往國際走、發展運動產業，無論是參加重要國際比賽，或在台灣舉行台灣元素比賽，都讓運動產業及運動發展過去展現不同樣貌；另針對年輕朋友關注的育嬰政策也將加碼提升，解決少子化問題，逐步加強青年社會正義、居住正義。

卓並提及，行政團隊秉持總統理念的健康台灣，提升醫護人員生活、工作、待遇及福利，這絕對必要，這部分過去做的相當的多，未來若論述方面能再精進，他會持續要求政務委員協助部會首長及同仁，繼續以更簡短有力的方式對外清楚說明，持續進步。

卓榮泰 團隊 大罷免

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