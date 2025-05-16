總預算、財劃法政院也提釋憲 卓榮泰：可能可以的途徑

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，今以5大行動、20項進行式向國人說明這一年做的事，卓受訪時針對民進黨團提釋憲、行政院是否跟進等事，說明4項會考慮提釋憲的條件，並說為了希望中央繼續能對財政有維持調節能力，用提起釋憲來解釋這樣的修法是否合憲，「是我們認為可能可以的途徑。」

對於媒體提問民進黨團昨提總預算案、財劃法釋憲，行政院是否也會提釋憲，以及未來預算不足窘境，要如何完成規畫等問題。卓榮泰表示，行政院作為唯一有權利、義務提出覆議的憲政機關，已經善盡權利跟義務，雖然覆議結果不如預期，但任何國會通過法律，是否違憲、是否違法、有無經過民主程序、有無造成機關窒礙難行，只要符合前面這四項，都是行政院考慮是否提起釋憲的條件。

卓榮泰強調，尤其是否違憲、違法，這是絕對無法打折的，財劃法修法後，政府已經失去對財政調節各項能力，對地方補助勢必會發生有相當大影響，如果像現在中央地方對地方公共工程、建設比例分配，中央絕對無法承擔，因此不是增加地方負擔、就是延長執行年限，這二者要取其輕，因此選擇地方增加負擔，「但要能解決這問題，也希望繼續維持中央有財政調節的能力，提起釋憲來對這樣的修法是否合憲，是我們認為可能可以的途徑。」

卓榮泰表示，至於中央政府總預算，在過去很少發生這樣例子，但今年被刪減跟凍結數字幅度金額龐大，且現在最大癥結卡在，要中央政府自行刪減的900多億中，還有636多億無法刪減，主計總處也算出若600多億無法刪減，就只能從一般性補助來做調整，就會影響到中央地方長年合作處理地方問題的實際需求，「但這是沒有辦法中的辦法。」

卓榮泰說，要改變狀況就是追加預算，勢必要舉債，現在的特別條例或是特別預算都是用過去年度剩餘，一旦用完就必須舉債，是否要去負擔更大債務，也是財政負擔的一環，但看到立院用很快速度在解凍，有些人也說既然現在要解凍，當時何必要去大動作凍結？以文化部為例，雖然很快時間解凍，但很多業務已無法執行，一年度要做的預算只剩下七個月，已經沒有廠商可以去合作，執行時間人力效力也無法展現。

卓榮泰表示，解凍再快也是影響中央政府施針，現在只能用所剩時間內完成年度預定計畫，但他相信經過民意討論，立院應該會比當時審查預算時不同態度，看待中央政府總預算，「我認為，民意展現，對兩院而言要列為最高原則共同遵守。」