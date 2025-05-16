台南市長綠初選民調定輸贏 陳亭妃、林俊憲皆同意戰了

民進黨主席賴清德昨天邀集黨內各派系代表舉行便當會，會中草擬出初步的2026年縣市長提名條例草案，但仍待6月28日全國黨代表大會通過後生效。會中各派系也達成初步共識，台南市、高雄市、新北市與彰化縣，將以初選方式決定縣市長人選。台南市兩組市長擬參選人林俊憲、陳亭妃今天皆表示贊同初選。

陳亭妃指出，希望大家不分黨派支持她，賴清德競選台南市長連任時，有70%以上超高標準得票，才能團結台南力量，希望她能為賴清德奠定連任根基。

林俊憲表示，他是團結黨內最大多數，不會讓民進黨在台南分裂，現在有20幾位議員與4位台南民進黨立委支持他，民進黨內過去有跑票、叛黨、分裂，他要整合大家，讓台南整隊整好，組合成台南隊。

陳亭妃說，初選是否可以真正團結，這交給人民決定，初選就是人民決定，她過去與台南市長黃偉哲初選後，都沒有離開過，她瞭解台南人民需求，已經準備好。

是否擔心初選會有變動？陳亭妃表示，民主在民進黨非常重要，賴清德、黃偉哲在黨內提名參選台南市長，都有標準作業程序，要怎麼產生市長候選人，賴清德在中常會說了團結，現在就是要大罷免、大成功，團結一致，讓賴清德更有力量去處理國際情勢變動。

林俊憲表示，執政縣市就是要初選，經過初選，輸的人才會服氣，贏的人才有整合、團結空間，初選對民進黨非常重要，黨中央決定應該會往這個方向進行，大家就照規定來。