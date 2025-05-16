川普經貿談判提兩岸統一 凌濤：小心台灣被賣得更徹底

美國總統川普日前談及美中經貿議題，提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peace）。國政基金會副執行長凌濤今日表示，代表川普心中接下來已把兩岸議題納為經貿談判的其中一環，到了6、7月川習會，台灣會不會被賣得更徹底。

行政院長卓榮泰日前受訪，談及美國關稅談判議題，他表示台灣是在優先談判的幾個國家當中。然而，美中代表在瑞士進行會談，達成初步共識，美國對中國商品課徵的貿易關稅，在5月12日宣布從145%降至30%，中國將對美國商品課徵的關稅從125%降至10%。

凌濤說，當賴清德總統還在「抗中保台」跟「脫中入北」的時候，美中談判讓台灣民眾感受到怎麼有如此落差感，是否台灣政府沒有跟上美中談判腳步，都用跪的，把台灣籌碼全部讓出去。若把台灣籌碼都讓出去，當川普把台灣當成籌碼之一時，台灣民眾怎麼辦，賴清德看起來束手無策，所以民調才會持續下滑。

凌濤表示，經貿談到統一跟和平是非常奇怪的發言內容，怎麼會提到兩岸統一跟和平，代表川普心中接下來已經把兩岸議題納為經貿談判的其中一環，而在6、7月的川習會前，就已提到統一跟和平，如果一路走到6月、7月川習會，台灣會不會被賣得更徹底，這是台灣政府應該積極應對的。