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批綠財劃法釋憲耍無賴 朱立倫：賴清德喊得比我還大聲

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
批民進黨財劃法釋憲耍無賴，朱立倫：賴清德當市長時喊得比我還大聲。記者游明煌／攝影
批民進黨財劃法釋憲耍無賴，朱立倫：賴清德當市長時喊得比我還大聲。記者游明煌／攝影

民進黨立法院黨團認為財劃法、總預算案違憲，昨至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查。國民黨主席朱立倫今天批民進黨野蠻、耍無賴，還說，「奇怪，賴清德當台南市長時你喊得比我還大聲，你說一定要修財劃法。」

民進黨立法院黨團認為財劃法、總預算案違憲，昨至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，黨團總召柯建銘呼籲國民黨、民眾黨不要站在憲法的對立面，並喊話「沒有人可以和司法對抗」。

朱立倫今天上午到汐止火車站出席反惡罷戰獨裁街講，力挺立委廖先翔。朱說，財劃法民進黨要釋憲，「奇怪，賴清德當台南市長時你喊得比我還大聲，你說一定要修財劃法。」蔡英文在野時當黨主席時也說要修財劃法，要修財劃法是25年來大家的共識，是民進黨野蠻、耍無賴，現在通過了卻說違憲，這是什麼道理。

朱立倫表示，因總預算有一些預算被刪說是違憲，民進黨的意思就是以後立法院都不能刪預算，立法院砍預算叫違憲，監督政府叫違憲，根本就是違反賴清德的都違憲，這就是民進黨要掌握憲法法庭的原因，所以多放假5天也是違憲。

朱立倫並提及兩岸的關係，批民進黨執政就是要讓兩岸斷線，要倒退回去過去「三不」時代，甚至到冷戰、有一天會開戰，完全不顧兩岸之間民眾期待和平，尤其是台灣很多民眾希望兩岸透過觀光、交流、宗教等化解衝突，但民進黨不斷斷絕所有往來，甚至製造衝突，造成兩岸之間嚴重的對立，這是非常對不起台灣民眾。

批民進黨財劃法釋憲耍無賴，朱立倫：賴清德當市長時喊得比我還大聲。記者游明煌／攝影
批民進黨財劃法釋憲耍無賴，朱立倫：賴清德當市長時喊得比我還大聲。記者游明煌／攝影

憲法法庭 民進黨 財劃法

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