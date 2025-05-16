藍2公投案立院今闖關 吳思瑤：公投案前提都不存在

由國民黨立委領銜提出的反戒嚴、反廢死2項公投案，預計要在今天立法院會闖關。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，2項公投的前提並不存在，台灣沒有廢死，也不會戒嚴，國民黨只為了救罷免，濫用、消費公投，藍白兩黨將失去民心。

吳思瑤上午受訪時表示，沒有程序正義，就沒有實質正義，立法院長韓國瑜只是把2項假議題公投案列入朝野協商議程，卻從來沒有進入實質協商，昨天的協商也沒有討論這2項公投案，呼籲韓國瑜不要再把列案當過水，完全不啟動實質討論。

吳思瑤說，沒有討論不是民主，韓國瑜不應持續讓惡例成為慣例，若2個公投案未經協商又要強渡關山，民進黨團予以強烈譴責。

吳思瑤說，2項公投案的前提並不存在，台灣沒有廢死，台灣不會戒嚴，國民黨提出2項公投案都是為了救罷免，國民黨消費、濫用公投，民進黨表決或許會輸，但會用論述爭取社會支持，藍白贏了表決，卻將失去民心。