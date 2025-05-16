影／預算被凍 卓榮泰：行政院用杯子蛋糕過不一樣的生日

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，上午率同副院長鄭麗君、祕書長龔明鑫與政務委員，在行政院舉行記者會，由卓榮泰報告5大行動及20項進行式，說明一年施政成果，隨即由副院長鄭麗君說明對美關稅談判的部分，再由祕書長龔明鑫就20項進行式進一步說明。

卓榮泰一開始致詞表示，原本應準備一個「大蛋糕」來慶祝執政周年。但因預算有限，只能用小小的「杯子蛋糕」來代替，用杯子蛋糕過一個不一樣的周年生日。表達政府預算被刪被凍的窘境。

卓榮泰表示，行政院院會昨天通過全民健康保險資料管理條例、平埔族原住民族群的身分。一個代表開放政府的工作，另一項代族群平權的工作。都是行政團隊一年來的努力。

卓榮泰表示，執政一年國人對內閣團隊到底留下什麼印象？絕不能只是一個提「覆議」最多的內閣團隊，將會用具體提出說明。

卓榮泰接著指五大行動，有健康台灣、青年敢夢、科技普惠、均衡發展與安全韌性五大行動方案，在5大行動下各有不同的進行式，共計20項進行式。