即時短評／賴清德想滅蔣萬安氣勢反遭蔣將軍 「自斬」與黃仁勳同台契機

雙北世壯運明晚在台北大巨蛋盛大開幕，但賴清德總統卻一句「國政繁忙」不出席典禮，北市府今發布重磅消息，輝達創辦人黃仁勳將來傳遞聖火，賴總統錯失與美方AI大廠創辦人同台契機，若因意識形態「錯判情勢」，不僅自失總統格局，也恐怕淪為國際笑話。

2017年台北舉辦的世大運，時任總統蔡英文就出席，即便市府忙進忙出，但中央、地方仍齊心辦好國際盛會；今年雙北世壯運參賽總人次逾4萬，更是突破台灣歷年國際綜合性運動賽會紀錄，台北市長蔣萬安未陷入意識型態之爭，老早就邀請賴總統出席，卻被回絕。

賴清德不願出席與藍營市長同台，等於是顯示國家元首不重視國際賽事。也難怪會被質疑，有何天大行程，連抽出一小時都不願意？

反觀黃仁勳在結束沙烏地阿拉伯行程後，卻風塵僕僕抵台參加世壯運盛會，還稱「無比榮幸」，對照賴清德「國政繁忙」，格局高下立判。

黃仁勳是世界級的人物，不僅在美國可見到川普、到中國可見習近平，甚至最近才剛與川普到沙烏地阿拉伯訪問見王儲，大國領導人爭相排隊與黃仁勳見面，賴清德本來可藉國際盛事公開與黃仁勳同框，以晶片大國領導人見美國AI大廠創辦人，在關稅戰之際，更是彰顯國際意義，卻完全錯失契機。

為了大罷免，賴清德可以派出府院黨四處政治宣講，痛陳在野黨的不是，面對國際盛典，卻疑似因藍營縣市長舉辦，選擇不出席，絞殺在野黨似乎成了賴清德上任首要任務，但打盡政治算盤，卻算不到黃仁勳大力支持世壯運的運動賽事。

黃仁勳是台灣近年最具地位的海外投資者，他欲將海外總部設在台灣，除了身為台灣子弟的感情，也有產業鏈戰略考量，但他來台參加我國舉辦的國際盛典，卻發現總統竟未出席，是否也會因此看見台灣國內政治對立不停歇的訊號，讓他擔憂台灣是否為優質產業投資環境？

諷刺的是，蔣市府今早發布後，就傳出府方將派副總統蕭美琴出席，賴清德是否意識到自己充滿藍綠意識形態，反倒被海納百川的蔣萬安反將一軍，想要「亡羊補牢」？國人都看在眼裡。