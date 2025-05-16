快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／賴清德想滅蔣萬安氣勢反遭蔣將軍 「自斬」與黃仁勳同台契機

聯合報／ 本報記者李承穎
輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影，明天將在台北大巨蛋擔任世壯運聖火手。本報資料照
輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影，明天將在台北大巨蛋擔任世壯運聖火手。本報資料照

雙北世壯運明晚在台北大巨蛋盛大開幕，但賴清德總統卻一句「國政繁忙」不出席典禮，北市府今發布重磅消息，輝達創辦人黃仁勳將來傳遞聖火，賴總統錯失與美方AI大廠創辦人同台契機，若因意識形態「錯判情勢」，不僅自失總統格局，也恐怕淪為國際笑話。

2017年台北舉辦的世大運，時任總統蔡英文就出席，即便市府忙進忙出，但中央、地方仍齊心辦好國際盛會；今年雙北世壯運參賽總人次逾4萬，更是突破台灣歷年國際綜合性運動賽會紀錄，台北市長蔣萬安未陷入意識型態之爭，老早就邀請賴總統出席，卻被回絕。

賴清德不願出席與藍營市長同台，等於是顯示國家元首不重視國際賽事。也難怪會被質疑，有何天大行程，連抽出一小時都不願意？

反觀黃仁勳在結束沙烏地阿拉伯行程後，卻風塵僕僕抵台參加世壯運盛會，還稱「無比榮幸」，對照賴清德「國政繁忙」，格局高下立判。

黃仁勳是世界級的人物，不僅在美國可見到川普、到中國可見習近平，甚至最近才剛與川普到沙烏地阿拉伯訪問見王儲，大國領導人爭相排隊與黃仁勳見面，賴清德本來可藉國際盛事公開與黃仁勳同框，以晶片大國領導人見美國AI大廠創辦人，在關稅戰之際，更是彰顯國際意義，卻完全錯失契機。

為了大罷免，賴清德可以派出府院黨四處政治宣講，痛陳在野黨的不是，面對國際盛典，卻疑似因藍營縣市長舉辦，選擇不出席，絞殺在野黨似乎成了賴清德上任首要任務，但打盡政治算盤，卻算不到黃仁勳大力支持世壯運的運動賽事。

黃仁勳是台灣近年最具地位的海外投資者，他欲將海外總部設在台灣，除了身為台灣子弟的感情，也有產業鏈戰略考量，但他來台參加我國舉辦的國際盛典，卻發現總統竟未出席，是否也會因此看見台灣國內政治對立不停歇的訊號，讓他擔憂台灣是否為優質產業投資環境？

諷刺的是，蔣市府今早發布後，就傳出府方將派副總統蕭美琴出席，賴清德是否意識到自己充滿藍綠意識形態，反倒被海納百川的蔣萬安反將一軍，想要「亡羊補牢」？國人都看在眼裡。

意識 賴清德

延伸閱讀

民進黨公布賴清德滿意度破五成 凌濤：國王的新衣

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

賴清德就職滿周年 許宇甄：未來三年恐是最黑暗時期

相關新聞

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

雙北主辦世壯運高潮跌起，明在台北大巨蛋開幕，賴清德總統不來、綠營市議員唱衰，台北市長蔣萬安在開幕前夕「掀牌」，全球AI龍...

就職將滿周年 卓揆勉內閣當港口引水人 呼籲朝野合作

行政院長卓榮泰內閣就職將滿周年，他今天在行政院與媒體茶敘，揭示5大行動20項進行式，並公布「1+7」的重點工作。他期許內...

藍2公投案立院今闖關 吳思瑤：公投案前提都不存在

由國民黨立委領銜提出的反戒嚴、反廢死2項公投案，預計要在今天立法院會闖關。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，2項公投的前...

曝與美談判最終目的 卓榮泰：美國絕不是台灣唯一市場

行政院長卓榮泰日前曝除了政院秘書長龔明鑫帶隊赴美參加「SelectUSA」，經濟部長郭智輝也帶一隊去其他地方；另外還有一...

【重磅快評】黃仁勳舉聖火 蔣萬安、賴清德世壯運開打

雙北世界壯年運動會明天登場，民進黨對台北市長蔣萬安極盡唱衰之能事，賴清德總統也補一腳，以國政繁忙的藉口缺席近在咫尺的運動...

大罷免後才推重大法案？卓揆：制定施政計畫跟罷免無關

行政院長卓榮泰上任將滿一年，外界關注，政府施政受到國會朝小野大影響，未來諸多政策是否要待大罷免成功才能落實，卓榮泰強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。