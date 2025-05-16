民進黨稱賴清德滿意度破五成 國民黨：自我安慰的幻想

賴清德總統就職將滿周年，民進黨今日公布民調，顯示賴清德執政滿意度57.3%、40.2%不滿意、2.5%民眾表示無意見。國民黨發言人楊智伃諷刺，「酷夏時還要在同溫層泡桑拿」，與社會真實感受嚴重脫節，這樣的數據恐怕更像是「自我安慰的幻想」。

針對民進黨今發布民調結果，楊智伃表示，520在即，民進黨還在發布「自嗨民調」，在酷夏時還要在同溫層泡桑拿，穿著國王的新衣，看不見民意的怨憤，更要呼籲全民519站出來，「全民叭賴」，表達人民對當前政府執政無能失德的怒吼。

楊智伃說，民進黨發布的最新民調結果，自我滿意度破表，但與社會真實感受嚴重脫節。這樣的數據，恐怕更像是「自我安慰的幻想」，而非反映民意的真相。而衡諸各大媒體機構、民間智庫的民調，賴清德滿意度都在「死亡交叉」，差距都屢創新高，賴清德若自嗨不警醒，會受到民意海嘯的反撲。

楊智伃指出，當前台灣社會普遍對物價上漲、能源政策混亂、司法雙標、清算在野感到憂心不已，民進黨卻透過自家民調一廂情願地給自己掌聲，無視民怨四起，形同現代版的「國王的新衣」。

楊智伃提醒，人民真正關心的是具體可感的民生福祉，而非空洞的外交辭令或挑釁性的兩岸論述。民進黨若只靠一項醫療政策來掩蓋整體治理失能，只會更加突顯執政無方。

楊智伃表示，國民黨呼籲民進黨政府，誠實面對社會問題，勿再以包裝數字自我催眠，更不應藉由片面民調來粉飾太平。真正的民意，不是國王的新衣，而是展現在人民的現實困境與生活壓力中。