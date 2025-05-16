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民進黨公布賴清德滿意度破五成 凌濤：國王的新衣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職將滿周年，民進黨今日公布民調，顯示賴清德執政滿意度57.3%、40.2%不滿意、2.5%民眾表示無意見。國民黨國政基金會副執行長凌濤說，這是賴清德國王的新衣，府院黨都在幫忙擦脂抹粉。

根據民進黨公布的民調，破5成民眾滿意賴清德執政。在其他方面施政滿意度部分，國防政策滿意度最高，為64.5%；維護台灣主權滿意度次之，為63.9%。

凌濤表示，賴清德國王的新衣，沒人敢指正賴清德真實的面貌，府院黨都在幫忙擦脂抹粉，不敢告訴真實情況。不管是美麗島民調、TVBS民調或民間智庫民調，顯示賴清德民調正在死亡交叉，不滿意度高於滿意度，中間比例正在拉大，這都是給賴清德警訊。若要在台灣繼續發起大惡罷，若沒有辦法妥善面對美國關稅戰、美債、半導體關稅談判，基本上民眾對賴清德是打負分。

凌濤指出，現在接近520，不滿意度創新高，這來自民眾最大焦慮感。當美中談判，川普口中已經提出統一跟和平，賴清德政府沒有任何舉措，還在幫川普說話，已被施暴還要幫忙講好話，讓人民感到非常恐慌。現在所有在地基層跑市場，民眾最擔心的是現在到底美元要不要轉換，中小企業營運要不要繼續，小孩子未來會不會遇到戰爭風險，這是最深刻的恐懼，已經回到賴清德不滿意民調上。

凌濤也說，司法大刀不只砍向民眾黨跟國民黨，也砍到一般民眾，比如基隆民眾連署非領銜人卻被查水表、按門鈴，讓民眾感到深刻的司法恐懼，已經是「類戒嚴狀態」。另外，兩岸情勢，和接下來要上檔的「零日攻擊」，已揭露民進黨劇本，把宮廟、直播網紅、外配、陸配以及在野黨全當成外部勢力協力者，當成「第五縱隊」，這就是民進黨在國內找敵人的劇本。

凌濤提到，零日攻擊本來是民進黨要拿來操作大罷免的柴火，可是操作不慎，現在已經引發民眾擔憂兩岸可能發生戰爭的風險。

凌濤 民調 賴清德

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