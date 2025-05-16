指林月琴擁4千多萬金融資產 國民黨：賺孩子的錢去投資？

民進黨立委林月琴陷「剴剴案」中，外部督導似有疏忽的風波。國民黨今再舉行記者會，國政基金會副執行長凌濤揭，林月琴夫婦名下股票合計84檔、基金合計39檔、債券合計2檔，市值估逾4900萬，當中有兩檔為超級飆股，試問投資的錢從哪來？

林月琴近日被爆擔任2個民間團體職務，獲中央部會百萬元的標案。在剴剴案發生時，林也擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，遭控失職。昨有社福團體爆料，議員透過議會索取相關資料時，林月琴竟親自致電關切。

國民黨副發言人康晉瑜首先質疑林月琴在「剴剴案」中，擔任督導未盡責任。他接著表示，林月琴在台北市從民國102年到113年，接任外聘督導講師、會議出席費，場數達278場，金額達118萬元。在新北市，從民國103年到112年，場數達263場，金額97.8萬元。在桃園市，從民國104年到113年，也有36場，金額約11萬元。三縣市總計約228萬元。

康晉瑜質疑，光是這三個縣市就這麼多，會不會在其他縣市還有更多，尤其是在綠營執政的縣市。今早林月琴面對記者訪問，她說她是致電社福團體關心，致電社福團體關心的原因是否因為心虛？是否因為擔心還有更多怕被揭露，所以把施壓講成關心，造成社福團體的壓力？

凌濤表示，林月琴堅持不請辭靖娟基金會及台灣兒童權益聯盟，是因為請辭後，就無法成為機構跟衛福部推薦的外聘督導及講師，會少賺很多錢。他接著諷刺，林月琴真的是投資女王，投資有賺有賠，但投資民進黨穩賺不賠。

凌濤指出，根據林月琴夫婦財產申報，股票合計84檔，基金合計39檔，債券合計2檔，市值估計逾4933萬9895元，其中出現兩檔超級飆股，單月漲將近90%。林月琴精準投資股票，一個月就翻倍。這麼精準的投資，錢從哪裡來？是否賺孩子的錢，拿來投資基金股票？

凌濤也批林月琴「拿錢不辦事」，剴剴案中，林月琴作為外部督導有疏忽，疏忽是否因為都在盯盤買股票、基金，疏忽照顧孩子的時間？這是對於民進黨不分區立委第一名最大的質疑。

凌濤說，林月琴有錢買股票，海撈各縣市的外部顧問與講師費，疏忽該做的正事，這不叫領黑心錢，什麼才叫領黑心錢？林月琴還不請辭靖娟與台灣兒童權益聯盟，這兩機構應該立即主動解職林月琴。