執政周歲記者會再喊窮 卓榮泰：經費不足 只備杯子蛋糕
賴清德總統及內閣團隊就職將滿一周年，行政院長卓榮泰今天在行政院與媒體茶敘，致詞前他先向在場官員、媒體致意，稱本來要準備一個大蛋糕，但因為經費不足，所以只能準備杯子蛋糕，代表還是過一場不一樣的周年生日。
卓榮泰今天率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及九名政務委員，赴行政院大禮堂舉行媒體茶敘。會中除了報告「5大行動、20項進行式」，也針對美關稅談判說明。
茶敘開始前，行政院播放內閣團隊一周年影片，卓榮泰接續與現場的政務委員、媒體打招呼，他說，大家桌上都放了一個小的杯子蛋糕，本來應該準備一個大蛋糕，「但聽說經費只能這個樣子」，所以準備了一個小蛋糕，代表今天還是過一場不一樣的周年生日。
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