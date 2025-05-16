民進黨民調：對美關稅變局速穩腳步 賴總統滿意度彈回57.3％

賴清德總統即將就職滿一周年，民進黨舉行「總統就職週年國政民調公布」 記者會，公布賴清德總統就職一周年國政民調結果。民進黨發言人韓瑩表示，根據民進黨民調中心調查顯示，賴清德總統的滿意度來到57.3％，不滿意度則是40.2％；卓榮泰院長的滿意度則有45.3％，不滿意度為38.3％，滿意度皆高於不滿意度。

韓瑩表示，根據數據顯示，自賴總統就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上的高水準，而今年四月份時，全球面臨美國對等關稅政策的新變局，賴總統滿意度一度來到46.7%，但滿意度仍高於不滿意度。隨後政府立即站穩腳步、審慎因應，提出五大因應策略與產業支持方案，並提出特別條例應對，賴總統滿意度於本月份隨即回升，並來到新高的57.3％，顯見政府步步為營，將危機化為轉機，開創新局，獲得國人肯定。

韓瑩指出，賴總統上任一年後，面對中共針對台灣日益擴張之野心，片面嚴重破壞台海及區域和平穩定，發動多次圍台軍演，在此情況，政府宣示對國防改革的決心，推動國艦國造，對於政府強化國防事務，民調顯示64.5%表示滿意，31.1%表示不滿意；中共對台灣社會統戰也愈加嚴重，針對國安及統戰威脅，政府表示中國為反滲透法定義的境外敵對勢力，提出17項因應策略，在維護主權方面，民調顯示63.9%民眾表示滿意，32.6%表示不滿意；政府成立全社會防衛韌性委員會，民調表示58.4%表達滿意，31.3%表示不滿意，並從民調分析年齡層的滿意度，20~29歲的民眾對國防事務、全社會防衛韌性分別有74.4%及73.9%的支持度，顯示我國國民，特別青年族群，對政府強化國防、安全韌性及維護主權部分，有高度共識。

韓瑩說，除了國防改革外，賴政府因應全球局勢快速變遷、地緣政治動盪下，推動「總合外交」以民主、和平及繁榮為三大支柱，與友邦及理念相近國家共榮互惠，深化彼此夥伴關係，更在日前舉辦「歐戰勝利日」紀念活動，強調台灣和世界民主國家站在一起，共同抵禦侵略者的決心，並且多次公開發表兩岸互不隸屬的論述，捍衛國家主權。對於政府推動外交，民調顯示60.6%表示滿意，34.2%表示不滿意；處理兩岸政策方面，民調顯示56.3%表示滿意，37.7%表示不滿意，並且上述有關國防外交之民調，女性滿意度皆高於男性近5~10個百分點，可見國民對政府外交政策上，有廣泛認同。

民進黨發言人吳崢表示，民眾對賴總統所宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定，其中，卓榮泰院長及內閣推動擴大免費癌症篩檢，支持高達91.7%民眾支持，補助健檢年齡提早至30歲，支持也達到72.7%；其次，就落實「居住正義」上，政府所推行的擴大租金補貼的照顧，得到民眾72.7%支持肯定；此外，政府為青年減壓部分，提高免稅門檻、擴大免稅族群，獲得78.5%民眾支持，同時，實踐投資青年的努力，所推動青年海外圓夢計畫，也得到69%民眾支持；另外，為落實臺灣運動發展，成立運動部的政見，也獲得國人59.7%支持，政府各項政策的逐步落實，從民調的數據呈現，與國人迫切相關健康及青年照顧上，都讓國人很有感。

關於總統國政滿意度民調，訪問時間是5月12、13日，有效樣本1055人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%，訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾，調查方法為市話與手機並行訪問。

關於行政院政策支持度民調，訪問時間是5月7到9日，有效樣本1084人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%，訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾，調查方法為市話與手機並行訪問。