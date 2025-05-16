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南非將台駐處移出首都 林佳龍：中國施壓 駐處正常運作

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
對於南非政府在官網擅改台灣駐處資料，外交部長林佳龍表示，目前代表處運作正常，但南非政府受到中國壓力因而表態，不只台灣抗議，南非執政聯盟也反對政府片面行動。本報資料照片
對於南非政府在官網擅改台灣駐處資料，外交部長林佳龍表示，目前代表處運作正常，但南非政府受到中國壓力因而表態，不只台灣抗議，南非執政聯盟也反對政府片面行動。本報資料照片

南非政府在要求台灣駐處遷離首都普利托利亞後，南非外交部官網又把台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，並且逕行把台灣在普利托利亞的地址刪除。對此，外交部長林佳龍表示，目前代表處運作正常，但南非政府受到中國壓力因而表態，不只台灣抗議，南非執政聯盟也反對政府片面行動。

南非政府兩度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托利亞。今年三月南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中，如今逕自把台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡，並且該除駐南非代表為廖文哲資訊。

林佳龍指出，我國代表處目前運作正常，但是南非外交部擅改名稱、資料一事，已經請駐南非代表處交涉，會持續捍衛我國應有權利。希望我國跟南非的關係可以有雙向溝通跟協商，也結合理念相近國家替我國發生，並以確保代表處正常運作為目標。

林佳龍說，南非政府此舉為受到中國壓力影響或是利益交換所導致，但是南非政府跟中共建交時，我國就和南非簽訂外交協議，有白紙黑字決議，南非政府不可片面違反，否則協議也不具效益。不僅我國對南非舉動抗議，南非執政聯盟、南非也反對南非政府片面作為，認為南非政府行為是國際上會被質疑的行動。

南非 外交部 林佳龍

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