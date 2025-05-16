鄭麗君：楊珍妮APEC會美貿易代表 近期將再磋商

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，今辦媒體茶敘，以5大行動、20項進行式向國人說明這一年做的事，副院長鄭麗君說明對美談判工作，表示政委楊珍妮目前正在韓國濟州島參與APEC貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾會談，近期將再持續展開磋商，同時5月7日已向美方提出關稅相關意見書。

鄭麗君表示，過去一年內閣面對國內外政經情勢變化，但卓榮泰院長以堅韌意志，帶領內閣朝既定目標前進，變局中走出新局，卓交付任務最具挑戰是去年11月讓她主持台美經貿工作小組，也提出列入特別條例的產業支持方案的草案，面對台美關稅談判，整個政府準備好整體談判方案。

至於外界關心進度，鄭麗君指出，美方4月9日暫緩關稅、4月11日台美首次視訊會議、4月底在華府為期兩天首輪實體談判，台灣是首批談判國，雙方溝通良好，也認為進行具有建設性對話，關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全，在互惠互利基礎上，希望進一步深化未來經貿合作，但談判沒有觸及匯率議題，雙方肯認經濟安全的議題，包括洗產地、投資審查等，我方表達已經強化防堵違規轉運措施，對關鍵技術有效安全管理，避免技術外流。

鄭麗君表示，這些對話讓雙方有信心未來開展進一步經貿合作， 上回合也表達期待近日能跟美方磋商，以及保持零時差溝通，楊珍妮今沒有出席茶敘，是因為正在濟州島參與APEC貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾進行雙邊會談，楊報告昨天會談氣氛融洽，台美雙方再度肯定4月底雙方在華府實體談判，會中雙方也分享對未來台美經貿合作的期盼，近期再持續展開磋商，我方團隊持續努力為下一回合實體談判做準備工作。

鄭麗君指出，談判小組立場就是全力維護國家及產業利益、守護國民健康及糧食安全等原則，在這樣前提下，目標只有一個就是談出最好結果「下降關稅」，也希望化挑戰為機會，為國家利益及產業發展更有利國際佈局。而心中談判路徑圖就是「促進雙邊貿易平衡，到建立互利互惠的經貿體系，進一步發展台美高科技戰略夥伴關係」，為雙方產業創造機會，互利共榮。

鄭麗君還說，有信心透過台灣擴大對美採購、投資，為雙邊產業帶來機會，也希望美方了解我國供應鏈，從中國回流台灣，近年貿易逆差擴張背後，是我國企業回應美國高科技產業需求，也為美國高科技產業創造利潤，我國擴大對美投資，美國是我國投資首選，台美供應鏈是高度互補合作夥伴關係，希望美方了解，台灣是不可或缺高科技夥伴事實，期待未來促進雙方投資，也歡迎美國來台灣投資半導體AI、無人載具等。

鄭麗君表示，台美雙方可以共創科技產業榮景，透過台美強強聯手，立足台灣、全球佈局、行銷全世界經濟願景，除了對等關稅外，還有美國貿易擴張法232條款，我方5月7日提出意見書，表達台美雙方在半導體有高度互補關係，是最不可或缺的信賴夥伴，有助於美國實現維繫高科技領導地位目標，如果美方對我加徵關稅，反而會弱化我方產業赴美佈局的能力，增加斷鏈風險，對於美方追求目標，其實也會產生不利影響過去一年深刻感受到，台灣必須壯大本體，讓台灣成為更強經濟體。