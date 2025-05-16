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就職將滿周年 卓揆勉內閣當港口引水人 呼籲朝野合作

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋／台北即時報導
520將至，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫今舉行記者會。記者黃婉婷／攝影
520將至，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫今舉行記者會。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰內閣就職將滿周年，他今天在行政院與媒體茶敘，揭示5大行動20項進行式，並公布「1+7」的重點工作。他期許內閣團隊當港口引水人，讓國人能安心生活、健康發展，更呼籲朝野團結合作，讓社會更越穩健，國家越強。

卓榮泰今天率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及九名政務委員，赴行政院大禮堂舉行媒體茶敘。他說，賴總統及內閣團隊就職上任將滿一周年，國人對內閣團隊的印象，絕不能只是「覆議最多」，因此今天要向國人報告內閣團隊的「5大行動、20項進行式」。

卓榮泰指出，內閣團隊就任以來，他一直要求閣員秉持一個信念，也就是「哪裡有困難就到哪去、哪裡有問題就去解決」，一起走過365天，而5大行動分別為健康台灣、青年敢夢、科技普惠、均衡發展及安全韌性；20項進行式則包括青年圓夢基金、擴大文化幣、租金補助等。

面對國會朝小野大，卓榮泰認為，行政團隊過去提出不少覆議案，包括總預算、財劃法，雖然都失敗了，但這是身為憲政機關該做的權利義務，一方面捍衛憲政秩序及體制，也維護人民基本權利，上述都是在衝突、動盪中得到的具體成效。

他也期勉內閣團隊在衝突中進步、動盪中平衡，也是內心自我強化的重要元素。

卓榮泰接著談及國際局勢，他說，面對美國關稅新秩序挑戰，台灣在48小時內提出產業支持方案，是全世界最快，並持續加碼，股市也趨於平緩，行政院接續提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，盼能儘速得到立法院審議及通過。

「經過進行式後，還有完成式。」他說，接下來也盼進入通過4100億元特別預算，行政團隊將全力說明，盼國會進入通過，讓行政院據以執行、全面展開，才能因應後關稅時代的各種調適。他說，自己要求內閣團隊秉持穩健進步、全力以赴心情，一起面對所有未來設定的目標。

針對未來目標，卓揆羅列「1+7」重點工作，包括運動部將於9月9日掛牌，落實均衡台灣六大區域產業及生活圈，推動亞洲資產管理中心及兆元投資國家方案，加速發展半導體、無人機及智慧機器人產業生活聚落，推展長照3.0、婚育宅政策，落實國安17項策略，以及第三期溫室氣體階段管制目標。

至於未來展望，卓榮泰期許內閣團隊扮演港口引水人的工作，他說，每個碼頭都要有熟悉環境、港口變化的引水人，讓大小船舶都能安全進口與離港，不怕浪有多高，在正確方向下一同穩健進步、全力以付，讓國人安心生活、健康發展，並能追逐夢想、快樂出航。

卓榮泰認為，只要設定明確目標、全力以赴，就沒有不可能的任務，「但重要的是朝野要團結合作」，唯有朝野合作社會才會越穩健，國家就會越強，世界就會擁抱台灣。

內閣 卓榮泰 團隊

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