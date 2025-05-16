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幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影。本報資料照
輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影。本報資料照

雙北主辦世壯運高潮跌起，明在台北大巨蛋開幕，賴清德總統不來、綠營市議員唱衰，台北市長蔣萬安在開幕前夕「掀牌」，全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳將持聖火出席。

另一方面，輝達台灣總部將落腳台北市，蔣萬安憑著「始於誠意，基於默契，建立信任」12字訣完成不可能任務。

首先，在爭取輝達情定台北市部分，知情人士透露，蔣萬安領導市府團隊「低調縝密」原則，提早6個月就開始佈局，多線並進，不只跟台北輝達聯繫，也跟美國輝達同步進行。

其次，科技圈是全球佈局，不需政治色彩，市府團隊完全理解尊重，因此細膩且保密進行。

在世壯運聖火部分，知情人士透露，蔣萬安重用北市服熟悉國際事務的人士出面，府級高層親自聯絡，負責開幕儀式的文化局也從中穿針引線來回聯繫，展現誠意。

聖火五人組分別代表體育，民間，長青，流行以及科技等價值，沖淡政治味，努力讓「只要事情能成，不需求其近功或credit，沒有政治計算」的態度清楚展現。

輝達台灣總部是否落腳「北士科」的機會更大？蔣萬安笑著說，「魚還在外面游，不要急著收網」。

事情的發展，輝達這條「世界級的大魚」，將游進首都台北市，蔣萬安的政治高度也因為輝達將水漲船高。

聖火 蔣萬安

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