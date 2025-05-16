影／陳宗彥無罪批荒謬 朱立倫：「信賴」都會無罪

陳宗彥性招待案昨一審判無罪，國民黨主席朱立倫今天對此判決回應說，全民覺得最離譜、最荒謬的一件事是，「業者有罪，被招待無罪」，大家都知道陳宗彥是賴清德的親信，過去台南議長賄選案賴清德的親信也都無罪，現在台灣流行「信賴」都無罪，「反賴」就辦到底、關到底。

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間，接受兩次性招待喝花酒，利用職務之便接受業者關說，但法官認為無法確認監聽譯文內的「陳董」就是陳宗彥，一審陳全身而退。

朱立倫今天上午到汐止火車站出席反惡罷戰獨裁街講，力挺立委廖先翔，朱說，全民覺得最離譜、最荒謬的一件事是，業者有罪，被招待無罪，所有的原因就「信賴」者無罪，大家都知道陳宗彥是賴清德的親信，過去台南議長賄選案賴清德的親信也都無罪，現在台灣流行「信賴」都無罪，「反賴」就辦到底、關到底。

朱立倫批民進黨用司法打壓在野黨，先把你都關起來，看你怎麼送件，現在台灣的司法是「辦藍不辦綠」，大家都搖頭，現在又加一點，只要「信賴」就無罪，昨天最大條就是他們的前局長、前中央高官，接受人家性招待不只一次，而且還有多次，所有的業者都證明了，業者判有罪，因為賄賂官員。

朱立倫說，但這位接受性招待的「信賴」官員，他姓陳，而且是「賴家班」的判無罪，現在台灣都知道，如果得罪賴清德就準備關起來，如果「信賴」聽賴清德的都無罪。