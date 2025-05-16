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對賴總統執政不滿 國民黨發動519 17時20分「全民叭賴」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統就職將滿一周年，國民黨秘書長黃健庭今親自出席國民黨記者會，宣布將於5月20日前一天，即5月19日下午5時20分發動「全民叭賴」行動，表達對賴總統執政的不滿。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統就職將滿一周年，國民黨秘書長黃健庭今親自出席國民黨記者會，宣布將於5月20日前一天，即5月19日下午5時20分發動「全民叭賴」行動，表達對賴總統執政的不滿。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統就職將滿一周年，國民黨秘書長黃健庭今親自出席國民黨記者會，宣布將於5月20日前一天，即5月19日下午5時20分發動「全民叭賴」行動，表達對賴總統執政的不滿。

黃健庭說，民進黨濫用司法，霸凌在野黨，造成社會對立。對美關稅談判「未談先跪」，送出台積電跟整個產業鏈，讓美國總統川普予取予求，為了叫醒自我感覺良好的當權者，宣布「全民叭賴」行動，邀請對賴清德不滿的人共同參加。

黃健庭表示，全國都是主場，除了黨中央，各縣市也都有集合點，邀請所有對執政黨不滿的人，不管在哪裡，519下午5時20分就用可以做的方式來響應，按喇叭兩短聲，要遵守交通規則，在醫院、學校或有立牌明文禁止按喇叭的地方就不要按。

國民黨發言人楊智伃說，裝睡的人叫不醒，只要對賴清德有任何不滿，對現況有非常多怨言，對台灣未來看不到希望，歡迎來參加。 519當天下午4時，已借好國民黨中央前的路權。下午4時開始集結，4時15分到30分誓師，4時30分到4時50分，車隊會出發，要來到民進黨中央，來對不當總統、只當黨主席的賴清德表達怒吼。

楊智伃也說，在下午5時20分按兩下喇叭，是因為大家喊賴清德時，會有默契的喊「下台」，用兩聲喇叭表達希望賴清德離開總統府。不管要去黨中央參加車隊誓師，或是到各地黨部參加活動，都可以自行前往，只要下午5時20分一起來按兩下喇叭，在醫院、學校附近避免打擾到日常，怒吼就是對著賴清德、民進黨。

國民黨 賴清德 黃健庭

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