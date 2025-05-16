【即時短評】曾說體諒現在卻要法辦  賴政府不查綠共查藝人？

賴清德總統三月公布「賴十七條」，除了提到網紅陸配因武統言論被廢止居留許可，更點名台灣藝人轉發央視「中國台灣省」貼文，希望在中國大陸發展事業的藝人，也能夠尊重國家利益、尊重這塊土地上人民的感情，珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業。

此後文化部和陸委會研議強化演藝人員在中國大陸發展的輔導與管理，還要制定影藝人員在對岸發展之言行注意事項。陸委會主委邱垂正日前點名歐陽娜娜等藝人列為配合中共對台操作的查察對象，副主委沈有忠昨日更進一步宣稱已鎖定廿多位藝人要查支持軍演武統、消滅中華民國的言行。

前總統蔡英文曾說「台灣是一個民主自由的國家，這個國家偉大的地方，就在於每一個人都有做自己的權利。只要她當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。」

去年五二O賴總統在初上任之際，才剛說過「台灣藝人在中國被迫表態，講什麼是一回事，重要的是他們內心想法，盼大家體諒。」短短一年不到，民進黨政府已經不演了，要對藝人畫出紅線，更揚言要祭出法條究辦。

如今，這個政府不只是要約束台灣藝人的言行，曾幾何時，電影台重播電影中出現的中共五星旗、軍警徽幟悄悄被上了馬賽克，時空彷彿倒退回到四十年前那個漢賊不兩立的戒嚴時代，連看到對方旗號都有如洪水猛獸，難道這就是自信、驕傲的民主台灣？

立法院昨日邀集國安局、陸委會和調查局，對「中國複合式威脅對我國家安全之影響」進行專案報告，類似主題的會議已經一開再開，話題從陸配、藝人到媒體，但對於國安會、外交部潛伏多年的綠營機要共諜，究竟查到哪個層級？政府卻低調不提。

總統府、國安會藏綠共，問題何其嚴重，官員面對追問卻三緘其口，強調「不評論個案」，對藝人言行動輒扣上武統罪名，官員夸夸而談強調要究責，卻為何不敢告訴國人，是藝人轉發貼文嚴重？還是接近國安核心的共諜對台灣的傷害更大？