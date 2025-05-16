快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

賴清德就職滿周年 許宇甄：未來三年恐是最黑暗時期

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

賴清德總統就職將滿一周年，國民黨立委許宇甄批賴清德執政無能，干預司法，毀憲亂政，賴清德若繼續執迷不悟，三年任期不會是台灣的希望，而將是台灣歷史上最黑暗的災難。

許宇甄表示，回顧賴清德一年來的施政表現，內政上無能為力，外交上進退失據，在兩岸關係上更是火上澆油，導致台海局勢空前緊張，並在多項關鍵議題上暴露出領導風格的侷限與政策方向的偏差。根據賴清德就職周年滿意度調查，高達55%民眾不滿意，只有32%滿意，而針對賴清德總統未來施政表現有57%沒有信心；打擊詐騙、司法改革、拚經濟表現，都有超過5成多的不滿意度，而近6成的民眾也不支持大罷免，民怨逐步升高。

許宇甄說，賴政府仍選擇築起對抗民意的高牆，壟斷政治與司法權力，還對在野黨發動大罷免、大搜索、大羈押，只要不認就羈押，押到你認為止，但身為賴清德愛將的陳宗彥涉性招待案，卻能三度脫身，我們看到的是台灣民主出現空前危機。

許宇甄指出，民進黨一邊抹黑在野黨「親共」、「賣台」，自己卻在總統府、行政院、外交部、國安會、民進黨部養共諜。這種雙標行徑不僅令人不齒，更徹底揭穿真正造成國安破口的是民進黨，而綠共就在民進黨。

許宇甄批評，賴清德個性剛愎、格局狹隘，這一年的表現令人失望；居住正義停滯不前，青年低薪問題未解決，難怪20到29歲年輕人，滿意度只有26%。賴政府施政上不僅沒有開創新局，反而故步自封，還越做越爛，難怪執政成績死當。

許宇甄再批評，賴清德在面對在野黨監督時，處處表現出總統和行政權至上的威權獨裁心態，毫無成熟民主體制應有的尊重與溝通，導致政策推動困難；民進黨長期以來的野蠻、腐敗、反改革的形象，使賴清德總統的誠信與能力備受質疑，這不僅是其個人的危機，更是整個執政團隊的嚴重警訊。

許宇甄強調，總結這一年，賴清德政府不僅無能，更令人憂心的是，他正一步步將台灣帶向獨裁、戰爭與崩壞的深淵。他沒有謀略，卻充滿傲氣；沒有改革，卻只會鬥爭；沒有民意基礎，卻妄想操控國家命運。賴清德若繼續執迷不悟，三年任期不會是台灣的希望，而將是台灣歷史上最黑暗的災難。

民進黨 許宇甄 賴清德

延伸閱讀

影／批賴清德能源政策 民眾黨：供電穩定淪口號

賴清德錯失與黃仁勳同台契機 藍諷：總統回頭是岸

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

踢爆陳宗彥涉貪卻判無罪 陳琬惠諷：賴清德的愛將「真夠力」

相關新聞

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

雙北主辦世壯運高潮跌起，明在台北大巨蛋開幕，賴清德總統不來、綠營市議員唱衰，台北市長蔣萬安在開幕前夕「掀牌」，全球AI龍...

就職將滿周年 卓揆勉內閣當港口引水人 呼籲朝野合作

行政院長卓榮泰內閣就職將滿周年，他今天在行政院與媒體茶敘，揭示5大行動20項進行式，並公布「1+7」的重點工作。他期許內...

指林月琴擁4千多萬金融資產 國民黨：賺孩子的錢去投資？

民進黨立委林月琴陷「剴剴案」中，外部督導似有疏忽的風波。國民黨今再舉行記者會，國政基金會副執行長凌濤揭，林月琴夫婦名下股...

執政周歲記者會再喊窮 卓榮泰：經費不足 只備杯子蛋糕

賴清德總統及內閣團隊就職將滿一周年，行政院長卓榮泰今天在行政院與媒體茶敘，致詞前他先向在場官員、媒體致意，稱本來要準備一...

民進黨團聲請總預算案、財劃法釋憲 侯友宜：不是政治對抗手段

民進黨立院黨團今天對「114年度總預算案」及財政收支劃分法向司法院大法官聲請釋憲，新北市長侯友宜今表示，釋憲絕對不是用來...

民進黨民調：對美關稅變局速穩腳步 賴總統滿意度彈回57.3％

賴清德總統即將就職滿一周年，民進黨舉行「總統就職週年國政民調公布」 記者會，公布賴清德總統就職一周年國政民調結果。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。