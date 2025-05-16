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賴清德錯失與黃仁勳同台契機 藍諷：總統回頭是岸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影；黃仁勳明天將擔任世壯運聖火代表。本報系資料照。
輝達創辦人暨執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影；黃仁勳明天將擔任世壯運聖火代表。本報系資料照。

2025雙北世壯運明晚開幕，總統賴清德不出席但以賀電祝福，相比「國際大使」輝達創辦人暨執行長黃仁勳將現身擔任聖火代表，藍營批賴身為總統卻不願盡義務，籲他回頭是岸，綠營則指現在重點是怎麼把世壯運辦好。

國民黨議員秦慧珠表示，黃仁勳是世界級的人物，他在美國可見到川普、到中國見習近平、至沙烏地阿拉伯見到所有國王等，黃更是全球排名前20大富豪，他的AI產業也是全球領先、最頂尖的科技，因此黃仁勳是一個指標性人物。 

她說，黃仁勳台灣出生再到美國，也是台灣之光，這次能邀請他擔任世壯運聖火手，將成為全世界報導焦點，因為不只台灣報導，其他國家也會報導。

秦慧珠直呼，在這種情況下，賴清德又不是出國，也不是有什麼天大地大的行程，只要來1個小時參加開幕式、致詞，結果如此總統的高度、應盡義務，賴清德都不願意來做，就是看不起蔣萬安、侯友宜、世壯運，也看不起2萬多名選手。

她指出，世壯運不是蔣萬安、侯友宜的事，這是台灣好不容易爭取到的國際運動盛事，儘管不是奧運系統、職業級的選手，但它代表意義很大，不分年齡、終身運動，不只是北市提倡運動之都，也是台灣提倡全民運動一個很好的教材。

秦慧珠批行政院長卓榮泰是「跟屁蟲」，行政院掌管運動業務，結果賴清德不來，卓竟然也不來。她呼籲賴清德回頭是岸，世壯運執委會今天宣布此事，對賴清德是好事，否則他真的會因這件事被人家唾棄和責罵。

民進黨議員林延鳳說認為，中央都有相關預算補助及協助，雙北市是負責執行，大家都在討論世壯運籌辦亂象百出、荒腔走板，明天就要開幕，國民黨只想甩鍋在總統是否出席的議題，卻不檢討花那麼多錢宣傳包裝但為什麼國際選手不來參加？「現階段，總統來不來應已不是重點，而是雙北怎麼把世壯運辦好」，才不會丟臉丟到國際去。

林延鳳批蔣萬安，不要每一次遇到自己犯錯時，就想要轉移話題，然後導向成政治因素，但事實上市民現在關注的是，為什麼雙北掌握那麼多資源，卻沒有辦法把運動賽事辦好、簡單的事做不好，台北市在蔣萬安的執政下卻無法有效領導統御，這才是問題的核心。  

世壯運 蔣萬安 賴清德 黃仁勳

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