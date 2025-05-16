赴比利時民主論壇 夏立言：國民黨確保台灣民主與國際空間

國民黨副主席夏立言15日代表國民黨出席在比利時布魯塞爾舉行的國際民主聯盟（IDU）年度論壇，並於「21世紀的安全與信任：跨大西洋與印太夥伴關係新時代」座談會中，與澳洲前總理史考特·莫里森（Scott Morrison）及英國保守黨影子內閣外交大臣普莉提·巴特爾（Priti Patel）共同擔任與談人。

夏立言在座談中強調，所有民主國家應團結一致，以具體行動共同對抗任何形式的威權體制；而台灣正站在這條全球價值防線的最前線，身為民主世界的一員，不容被孤立。

夏立言指出，台灣在地理位置上處於第一島鏈中心，在科技供應鏈中更是關鍵一環，半導體產業堪稱全球科技的矽盾。不僅如此，台灣人民長期堅守自由與民主的價值，更是我們與全球民主夥伴最深層的連結。

夏立言進一步說明，中國國民黨在推動台灣民主化的歷程中扮演不可或缺的角色，從解除戒嚴、開放報禁到首次總統直選，皆由本黨推動完成。即使身處在野，國民黨仍堅守捍衛民主體制，面對來自境內及境外挑戰，毫不退讓。

談及台灣的國際處境，夏立言坦言，受限於「一中政策」，台灣長期被國際社會排拒在外，難以以正常身份參與多邊機制。但儘管如此，國民黨在執政時期仍透過務實外交成功讓台灣出席世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），簽署多項自由貿易協定，並爭取超過150國給予免簽待遇，特別是在歐洲。

夏立言也重申國民黨一貫的對外政策主張，「國防、對話、民主、外交」，這四項並重、彼此補充，是台灣在變局中穩健前行的依據。他強調，唯有在確保國防安全的同時，透過對話與務實外交，方能真正促進兩岸與區域和平。

夏立言指出，和平不能只靠熱切盼望，而是需要明確政策推動與國際夥伴實際支持。他呼籲在場各國民主政黨共同展現道德勇氣，更要以實際行動支持中華民國，包括深化經貿交流、強化雙邊合作、推動台灣參與國際組織及活動。並在與中國大陸互動過程中，確保不犧牲台灣的民主尊嚴與國際空間。他強調，這條「細膩的平衡之路」，過去中國國民黨曾走過，如今也期待國際夥伴與台灣一同走下去，共同為區域與世界帶來和平的希望。

在被主持人問及「想向世界傳達什麼訊息」時，夏立言表示，民主國家必須團結一致，以實際行動對抗任何形式的威權主義。發言獲得現場熱烈迴響，與會者報以掌聲，充分展現對台灣與國民黨立場的支持。

本次IDU 2025論壇，與會各國政要包括：比利時首相巴爾特·德韋弗（Bart De Wever）、義大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國前首相鮑里斯·強森（Boris Johnson）、加拿大前總理史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）、英國前首相伊麗莎白·特拉斯（Elizabeth Truss）、以及歐洲議會副議長安東內拉·斯貝爾納（Antonella Sberna）。