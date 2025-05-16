林沛祥批拆樑罷沛政治操作 拆樑：公民聲音非藍綠對決

「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署進入最後衝刺階段，林沛祥指這場罷免是政治操作，從罷免市長謝國樑到他的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子，戴璟安、李晏蓉等人，從去年拆樑到現在的絕沛都沒離開過舞台。戴璟安回應，林沛祥把公民的聲音操作成藍綠對決，並用同樣的方式企圖愚弄大眾。

針對近日罷免林沛祥團體不斷批評林的「社會邊緣人」說法，兼任黨部主委的林沛祥昨澄清，針對「社會邊緣人」的爭議，他在節目中的原意，是針對部分罷免行動中的極端言行而發。我尊重公民參與公共事務的權利，也從不逃避被檢視，但當有心人刻意剪輯、斷章取義，轉為仇恨與霸凌，屬實令人感到遺憾。

林沛祥並說，他在議場外受訪，原意是說「能夠進入國會殿堂的立委，無論藍綠白，都是全台灣前1%的優秀人才」，這是對所有民意代表的肯定，結果卻被刻意曲解成我自誇是「Top 1%」。他批有人為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，這樣的操作，只會讓人對台灣民主政治更失望。

林沛祥表示，不論是去年罷免謝國樑市長的行動，還是現在針對他的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子。戴璟安、李晏蓉等人，從去年的拆樑行動再到今年的絕沛，從沒離開過舞台。他預期會進入三階段，也早已做好準備，但仍期盼，政治不該淪為反覆動員仇恨的工具。

林沛祥說，他不會因為政治抹黑而停下腳步，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。

針對林沛祥說法，罷免謝國樑領銜人戴璟安昨晚回應，可以看到國民黨再一次展現井底之蛙般的見識，國民黨基隆市黨部連續兩年經歷基隆市民對於國民黨籍地方公職投下的不信任票，不但不深刻檢討過往作為、不瞭解公民的憤怒，反而把公民的聲音操作成藍綠對決，並用同樣的方式企圖愚弄大眾。

戴璟安說，國民黨作為一個企圖發動報復式罷免的政黨，不僅使用偽造的提議書發動罷免，還透過前民政處長張淵祥盜用基隆人民的個資，但現在的基隆人民始終還得不到基隆市長或國民黨基隆黨部一句道歉，呼籲國民黨放下自認為是Top 1%的自尊，真真實實地向基隆市民道歉。