川普「統一」說 游盈隆指中國也錯愕、台灣的確沒什麼好擔心

美國總統川普日前提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peace）。台灣民意基金會董事長游盈隆說，川普大帝的微言大義，該做何解釋及如何理解？美國在台協會應台灣官方通訊社詢問，發言人第一時間跳出來說，「川普的發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變」。美國國務院接著證實這項說詞。美國總統對外言論，須回應的時候，照例應該是白宮發言人，接著才是國務院，駐外單位率先回應相當罕見。

游盈隆在臉書表示，一言以蔽之，關於川普有關「中國同意全面開放，對統一與和平非常有利」這番談話，美國官方採被動回應，白宮則是連回應都沒有。有趣的是，台灣官方通訊社很神奇地，第一時間挖出川普第一任期時曾說的一段話，「如果中國修正其經濟體制，會讓美中更趨一致，更好的一致（Unity）」，以此暗示或推測川普這次有關「統一」（unification）的用詞，是誤用的，而且不是指中國與台灣統一。這真是別出心裁的巧思。

游盈隆表示，同樣有趣的是，中國對川普此番談話，顯然是丈二金剛摸不著頭腦，壓根不敢相信。國台辦發言人陳斌華應媒體詢問時含蓄地說，「我們已經注意到相關的報導」，連一向的制式回應「我們聽其言，觀其行」都說不出口。由此可見，美中政府對此並無事先互通訊息，台灣自也不必太在乎。

最近剛過世的美國重量級政治學者Joseph Nye曾不避諱地說，「川普擔任總統4年，對我、對美國和對世界來說都很煎熬」。游盈隆表示，川普為什麼讓世人同感煎熬？一個很明顯的原因，「是他的反覆無常」。從這個角度看，即便川普這次說「這對統一與和平非常有利」，指的真的是中國與台灣關係，我們也可理解那是川普擅長的外交辭令，隨時都可以改變。如果只是這樣，我們的確也沒什麼好擔心的。

然而，游盈隆表示，經濟學人最近對台灣未來的論斷，「一個分裂且被孤立的台灣」，似乎從川普口中獲得了證實。而這也正是為什麼川普這番話會在台灣激起無數漣漪的原因。台灣要如何避免成為「一個分裂且被孤立的台灣」，無疑是所有關心台灣的人都應該嚴肅思考的問題。