快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

川普「統一」說 游盈隆指中國也錯愕、台灣的確沒什麼好擔心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普日前提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peace）。台灣民意基金會董事長游盈隆說，川普大帝的微言大義，該做何解釋及如何理解？美國在台協會應台灣官方通訊社詢問，發言人第一時間跳出來說，「川普的發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變」。美國國務院接著證實這項說詞。美國總統對外言論，須回應的時候，照例應該是白宮發言人，接著才是國務院，駐外單位率先回應相當罕見。

游盈隆在臉書表示，一言以蔽之，關於川普有關「中國同意全面開放，對統一與和平非常有利」這番談話，美國官方採被動回應，白宮則是連回應都沒有。有趣的是，台灣官方通訊社很神奇地，第一時間挖出川普第一任期時曾說的一段話，「如果中國修正其經濟體制，會讓美中更趨一致，更好的一致（Unity）」，以此暗示或推測川普這次有關「統一」（unification）的用詞，是誤用的，而且不是指中國與台灣統一。這真是別出心裁的巧思。

游盈隆表示，同樣有趣的是，中國對川普此番談話，顯然是丈二金剛摸不著頭腦，壓根不敢相信。國台辦發言人陳斌華應媒體詢問時含蓄地說，「我們已經注意到相關的報導」，連一向的制式回應「我們聽其言，觀其行」都說不出口。由此可見，美中政府對此並無事先互通訊息，台灣自也不必太在乎。

最近剛過世的美國重量級政治學者Joseph Nye曾不避諱地說，「川普擔任總統4年，對我、對美國和對世界來說都很煎熬」。游盈隆表示，川普為什麼讓世人同感煎熬？一個很明顯的原因，「是他的反覆無常」。從這個角度看，即便川普這次說「這對統一與和平非常有利」，指的真的是中國與台灣關係，我們也可理解那是川普擅長的外交辭令，隨時都可以改變。如果只是這樣，我們的確也沒什麼好擔心的。

然而，游盈隆表示，經濟學人最近對台灣未來的論斷，「一個分裂且被孤立的台灣」，似乎從川普口中獲得了證實。而這也正是為什麼川普這番話會在台灣激起無數漣漪的原因。台灣要如何避免成為「一個分裂且被孤立的台灣」，無疑是所有關心台灣的人都應該嚴肅思考的問題。

川普 游盈隆 美國在台協會

延伸閱讀

敦促蘋果增加美國生產 川普：不希望庫克去印度建廠

俄烏擬會談…川普：除非我和普亭碰面 否則不會有進展

川普承諾大賣晶片 海灣或成全球第三大AI中心

加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」

相關新聞

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

「外交事務」（Foreign Affairs）15日刊登華府智庫專家專文，內容指北京方面不認為賴清德總統是延續前總統蔡英...

總預算、財劃法 民進黨團提釋憲

憲法法庭本周一才大戰完憲法訴訟法，民進黨立院黨團昨正式向憲法法庭遞狀，對今年度總預算案與財劃法聲請釋憲。民進黨團總召柯建...

陸委會畫紅線 鼓吹武統鎖定逾20藝人

陸委會將調查特定配合中共對台宣傳軍演、消滅中華民國主權言論的藝人，陸委會副主委沈有忠昨天表示，已鎖定廿多人，鼓吹支持軍演...

林沛祥批拆樑罷沛政治操作 拆樑：公民聲音非藍綠對決

「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥連署進入最後衝刺階段，林沛祥指這場罷免是政治操作，從罷免市長謝國樑到他的罷免案，背後...

川普「統一」說 游盈隆指中國也錯愕、台灣的確沒什麼好擔心

美國總統川普日前提到若中國大陸願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peace）。台灣民...

業界批政府只治標 應助藝人走向國際

陸委會正追查歐陽娜娜等廿位「鼓吹軍演武統」的台灣藝人，認為此舉踩到政府紅線。台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。