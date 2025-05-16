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企業使用AI指引 勞動部年底發布

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

本報日前報導，國內有超過三分之一的企業考慮使用AI徵才，但卻可能暗藏就業歧視、侵犯隱私、違法解雇等疑慮，引發關注，立委陳菁徽、黃秀芳、林淑芬昨於立院衛環委員會皆關切此議題。勞動部長洪申翰說，勞動部預計年底發布相關指引，內容包括就業歧視、勞資關係、隱私權。

陳菁徽說，亞馬遜Amazon曾利用AI篩選履歷，卻因為過去聘僱紀錄以男性居多，因此ＡＩ篩選結果是若履歷表出現女性會被扣分，最後亞馬遜放棄這個實驗系統；林淑芬也提到，AI固然能提升效率，但若數據本身存在性別、年齡等偏見，篩選就會複製、加深歧視，這對女性、中高齡相當不利，另AI也有侵犯監控員工隱私權的問題。

洪申翰坦言，若以AI工具招募員工，看起來很方便，甚至減少很多人力資源的投入，但反而會複製歧視或偏見，尤其是性別跟年齡，因此勞動部預計今年底公布三項指引，包括ＡＩ產生的員工監控、隱私權問題，以及就業歧視問題。

勞動部綜合規畫司長王厚誠補充，三項指引分別針對就業歧視、隱私權保護、勞資關係上使用AI的相關規定，供企業及勞工遵循。另還有一項是人機協作要點，預計明年公告。

不過，林淑芬提醒，AI運用將衝擊企業管理、勞資關係還有就業市場對勞動者的歧視，應該思考法律配套為何，訂出法律上的處分及罰則，不要只停留在道德規勸。

AI 勞動部

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