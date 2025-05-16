勞保最終責任入法 洪申翰：態度開放

根據勞保基金最新精算報告，基金二○三一年恐用罄，勞團、民代多次呼籲，政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。對此，勞動部長洪申翰表示，對於「政府負最終支付責任」明文入法持開放態度，允諾三個月內研議入法的可行性。

立委王育敏昨天在立院衛環委員會質詢時表示，勞保基金用罄年限雖延至二○三一年，但潛藏負債卻高達十三點二三兆，勞動部前部長何佩珊卻認為撥補就是改革。

她批評，民進黨政府以前還會說要研議勞保制度改革，現在連研議都不說了，但就數字看來，勞保最終還是會破產，但若政府願負最終支付責任，至少能讓勞工安心，詢問洪申翰是否贊成明文入法？

立委陳昭姿則提出解凍十億元預算的附帶決議，要求勞動部今年底以前提「勞工保險條例」修正草案，將最終給付責任入法。

對此，洪申翰表示，勞保年改是艱難問題，維持勞保基金水位需仰賴多元方式，撥補只是方法之一，勞動部也在想辦法提高基金投資效益。

洪申翰還提到，自己沒有說不研議勞保制度改革，但因涉及勞工老年經濟安全、退休保障，需要審慎面對。對於「政府負最終支付責任」明文入法持開放態度，願意在三個月內研議入法可行性

此外，有藍委提案修「勞基法」，讓勞工在職滿三個月即可享有三天特休，優於現行法規最低需在職滿六個月才能有三天特休的規定。洪申翰昨未正面表態支不支持，僅強調會搜集、討論各方意見。

因應美國對等關稅衝擊，洪申翰也說，目前也正在設計自營作業者的支持方案，預計六月下旬出爐，不是朝發放現金規畫，且啟動時機仍待評估。