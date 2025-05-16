蔡英文在英國國會演說：台灣的存在 嚇阻中國擴張野心

前總統蔡英文訪歐十五日赴英國國會發表演說，蔡英文表示，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻；台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。

蔡英文訪歐抵達英國，十五日赴英國國會演說，並出席台英國會小組（APPG）歡迎酒會，也與友我國會議員進行午餐會。

蔡英文演說時表示，在這個充滿變局的時代，反民主勢力愈來愈多地利用自由開放的社會環境，透過假訊息與影響力操作來製造分裂。英國正面臨這類威脅的顯著上升，而台灣則是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

蔡英文表示，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，並持續交流經驗，以強化彼此的防禦。台灣積極學習英國在策略溝通及創新工具應用上的豐富經驗，同時也分享我們如何運用快速應變機制與協作網絡，來促進正確資訊的傳播與媒體素養的培養。

蔡英文說，她要對英國國會議員表達敬意。去年十一月，國會一致通過動議，明確指出聯合國大會第二七五八號決議從未提及台灣。這項舉措對於反制台海冒進行為至關重要，有助於維持這條關鍵的國際貿易航道暢通無阻，並確保區域和平穩定。

蔡英文表示，台灣身處捍衛民主的第一線，「儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，我們從未動搖對民主價值的承諾」。台灣證明了，即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。這意味著，台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。

國民黨副主席夏立言十三日出席丹麥「哥本哈根民主高峰會」，夏立言說，本次行前，國民黨主席朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。

夏立言表示，國民黨將持續主張「國防」與「對話」並進的「2D戰略」，並期待歐洲議會能持續在實務上支持台灣。