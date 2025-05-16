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南非外交部擅改台灣駐處地址 由首都改為約翰尼斯堡

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
我駐南非代表處去年遭南非要求搬離其首都普利托利亞。圖／取自臉書Taiwan in South Africa
我駐南非代表處去年遭南非要求搬離其首都普利托利亞。圖／取自臉書Taiwan in South Africa

南非政府要求台灣駐南非代表處，遷離首都普利托利亞，雙方還在磋商之際，南非外交部再度出手，逕行將台灣在普利托利亞的地址刪除，改為約翰尼斯堡地址；此外，南非也刪除我現任駐南非代表欄位。

外交部：駐處正常運作

外交部指出，外交部及我國駐南非代表處持續密切關注本案最新發展，我方之前已表達雙方應就此事展開協商，並等待南非回應。

外交部表示，駐處目前仍正常對外運作，後續如果有任何更新資訊，將適時對外說明。

南非政府分別在去年十月、今年一月兩度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托利亞。

今年三月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並將其列在國際組織駐南非名單之中。

如今，南非又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

我現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部已在官網刪除介紹台灣代表的欄位，僅剩較低階的助理代表三人。

我駐南非共和國聯絡代表處官網也正常運作，地址依然在普利托利亞。

南非 外交部

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