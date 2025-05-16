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北市前副市長林欽榮證稱：京華城案 柯文哲知情

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導
北院持續審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，昨傳喚台北市前副市長林欽榮（中）出庭作證，林欽榮步出法庭，面對媒體記者追問案情，他只微笑回答自己是證人不方便多說什麼。記者許正宏／攝影
北院持續審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，昨傳喚台北市前副市長林欽榮（中）出庭作證，林欽榮步出法庭，面對媒體記者追問案情，他只微笑回答自己是證人不方便多說什麼。記者許正宏／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，昨傳喚台北市前副市長林欽榮作證。林稱，京華城案柯知情，多給一平方公尺都是圖利；前市長辦公室主任蔡壁如直接對他下條子辦事，給他很大、很大壓力。

合議庭昨提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，傳喚台北市前副市長彭振聲、前都市發展局局長黃景茂出庭。柯於被告席放紙、筆、文件，擺上白沙屯拱天宮媽祖進香團的粉紅色臂章壓陣，臂章折疊成一個方塊，體積不大、樣子不顯眼，被解讀是企求媽祖保佑官司。審判長認為民眾黨立委黃珊珊是本案證人，不准她在法庭旁聽。

台北地方法院持續審理京華城貪瀆案，昨提訊在押被告台北市前市長柯文哲（右）等人出庭應訊。記者許正宏／攝影
台北地方法院持續審理京華城貪瀆案，昨提訊在押被告台北市前市長柯文哲（右）等人出庭應訊。記者許正宏／攝影

檢察官詰問林欽榮京華城陳情案流程，林表示，都會委對任何陳情案得以書面審查，市長如認為不妥、違法，再考量是否有牴觸都市計畫母法後，即有權退回。林欽榮說，二○一七年六月他代替柯文哲帶時任都發局總工程司邵琇珮、法務局長袁秀慧接受質詢，會議過程有向柯回報，後來，聽時任都發局長林洲民轉述沈慶京的陳情函，「這份文件對我來說，壓力真是太大了！」如果威京要求一二萬二八四平方公尺樓地板，那土地西北角的地也要享受一樣權利，「就算多給一平方公尺也是圖利」。

檢察官提示蔡壁如下的條子，林欽榮說「這就給我很大、很大的壓力」，他二○二一年知道以「創設容積」規定讓京華城取得百分之八四○容積率「真的是unbelievable（難以置信）」，京華城最終方案明顯違法，違反法律也違反法規，更不符合公平性。

林欽榮 柯文哲

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