學者：審查、刪除預算是立院職權 沒有違憲問題

民進黨立院黨團昨針對今年度總預算案與財劃法聲請釋憲，學者專家認為，審查預算、刪除預算是立法院職權，刪減預算只有合理、不合理，沒有違憲問題；民進黨團聲請釋憲、行政院可能跟進，純粹是政治上與在野黨對抗。

政大法律系副教授廖元豪表示，總預算案是否符合聲請要件令人存疑？在大法官釋字三九一號解釋中，預算屬「行政行為」，所以總預算是否為憲法訴訟法所稱的「法規範」，存在討論空間。

前總統陳水扁執政時代，行政院也曾為了停止執行核四預算而聲請釋憲，廖元豪表示，當時的大法官審查標的很明確，就是行政院能否不要執行立院通過的預算，但現在不確定民進黨團的主張和範圍在哪？民進黨要大法官確認立法院所有刪除預算的決議都無效，還是讓大法官把被刪除的預算加回來？這都不可能。

廖元豪表示，刪除預算屬立院權限，政治上做得不好，讓民主機制來決定優勝劣汰，大法官有什麼標準來介入？

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，審查預算、刪減預算都是立法院固有職權，預算如何分配？只有合不合理，沒有違憲的問題；他不清楚民進黨團或接下來行政院要用什麼理由聲請釋憲。行政院已經針對總預算案、財劃法提出覆議，並遭立法院否決，現在民進黨團又聲請釋憲，就是一直用老招，純粹是在政治上與在野黨進行對抗。