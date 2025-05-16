鯤鵬會遭控校園統戰 恐遭解散

民團揭露中華鯤鵬會長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，陸委會表示這涉及兩岸人民關係條例，會積極處理；內政部指出，該會運作不符合人民團體法規定，已警告並限期改善，若下月六日前不改善，將解散中華鯤鵬會。

教育部國際司代理司長藍先茜指出，中華鯤鵬會當初以「海外城市交流、見聞分享」等理由借用場地，申請書並未提及兩岸交流訊息，校方經了解後，已依校內規定撤銷場地借用。

陸委會文教處副處長陳威豪表示，兩岸人民關係條例卅三之一規定，未經許可不得與大陸黨政軍或政治性團體進行任何形式的合作；已請主管機關進一步了解鯤鵬會案，也將積極處理。

教育部次長張廖萬堅指出，教育部將與陸委會及國安單位跨部會共同擬定因應方案，同時持續加強提醒各校園，中國大陸目前被列為橙燈警戒，有交流風險。

教育部長鄭英耀表示，他並非反對兩岸交流，而是因應當前兩岸關係緊張，提醒學生與師長在橙色旅遊警示下，應該慎重考慮赴中交流的潛在風險。

陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，並沒有禁止兩岸學校交流，是反對單方面被招待過去、等於是金錢餽贈，如果兩校間已簽好協議，互相招待，「等於兩邊扯平、互惠，這樣就沒有什麼問題」。

陸委會副主委沈有忠表示，中共滲透校園的情況愈發嚴重，手法也愈發多樣，交流行程若有違規違常，陸委會都會善加提醒，並且註記；特別是有一些統戰交流活動，或是參訪所謂的紅色供應鏈，甚至是要誘拉年輕人未來到該地發展跟就業，陸委會都會提醒。