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陸委會：地方勿出席海峽論壇

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會首度建議地方政府「不核准」人員參加海峽論壇。圖／聯合報系資料照片
陸委會首度建議地方政府「不核准」人員參加海峽論壇。圖／聯合報系資料照片

一年一度的海峽論壇即將於六月在大陸福建省登場，陸委會昨天首度建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

陸委會昨天在例行記者會上宣告對海峽論壇的新立場。陸委會指出，為防範中共利用「海峽論壇」對台政治操作，政府針對該論壇政策立場有五點。

陸委會首先重申「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動；亦不得與陸方合作辦理；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。再者，禁止中央機關人員參與，禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動。同時，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」。

值得注意的是，陸委會今年特別「建議我地方政府人員勿出席相關活動」：建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

今年對地方政府參加海峽論壇的相關表態，在過去每年的陸委會立場宣告中，沒有出現過。陸委會主委邱垂正甫於四月廿四日、五月八日分別赴金馬拜會金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘。

當時金門日報報導，針對即將舉行的海峽論壇，陸委會將訂定相關規範，延續去年「中央官員不得出席，地方官員不樂見」的政策基調，並視情況調整配套，若有出席疑慮亦可洽詢陸委會以協助「去風險化」。

兩岸關係 海峽論壇 陸委會

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