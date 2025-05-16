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業界批政府只治標 應助藝人走向國際

聯合報／ 記者趙大智／台北報導

陸委會正追查歐陽娜娜等廿位「鼓吹軍演武統」的台灣藝人，認為此舉踩到政府紅線。台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，政府設出底線是對的，藝人雖然也有言論自由，但因為有「帶風向」能耐，講武統是辜負社會責任，只要發生戰爭，對兩岸人民都是傷害。藝人如果選擇統一，不是還有一個選項是「和平統一」嗎？

而賴清德總統喊出「脫中入北」，林錫輝坦言業界早就如此在做，「百分之百吻合」。兩岸以往密切合作拍戲，會大量聘用台灣演員和工作人員，但近年雙方關係緊繃，情況不同以往，大陸業者就坦言：「不敢用台灣演員，因為不知何時有被舉發的可能。」一旦核實，上億的投資就血本無歸。他說：「這不是官方規定，往往是民間自我約束。」

林錫輝認為，陸委會此舉治標，真正治本要靠文化部積極推動國際化，協助業界走向國際，並非放棄大陸市場，而是主要收入非來自大陸，把自由還給業者，讓藝人可以自由選擇要獨立或統一，否則兩邊政府都在逼迫，最痛苦的是夾在中間的藝人。

兩岸關係 統戰 藝人 陸委會

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查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

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