快訊

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

獨／滿足2需求擁2優勢 輝達總部傳落腳北士科

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國外交部。本報系資料照
中華民國外交部。本報系資料照

南非政府要求台灣駐南非代表處，遷離首都普利托利亞，雙方還在磋商之際，南非外交部再度出手，逕行將台灣在普利托利亞的地址刪除，改為約翰尼斯堡地址；此外，南非也刪除我現任駐南非代表欄位。

外交部指出，外交部及我國駐南非代表處持續密切關注本案最新發展，我方之前已表達雙方應就此事展開協商，並等待南非回應。

外交部表示，駐處目前仍正常對外運作，後續如果有任何更新資訊，將適時對外說明。

南非政府分別在去年十月、今年一月兩度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托利亞。今年三月南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中。

如今，南非又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

我現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部已在官網刪除介紹台灣代表的欄位，僅剩較低階的助理代表三人。

我駐南非共和國聯絡代表處官網也正常運作，地址依然在普利托利亞。

南非 外交部 尼斯

延伸閱讀

開第一槍！ 美教會拒南非收容難民

印尼武術團體早結怨！近百人打群架釀1死1傷 彰化地院判決出爐

軒郁營收／4月2.89億元、月增4.3% 9日發放8元股利

東映合作南非團隊製作「彌助電影」 致力展現文化的真實性

相關新聞

TVBS民調／賴清德執政將滿周年 兩岸、司法不滿意度最高

TVBS民調中心今天公布賴政府就任將滿周年政策民調。僅健康台灣的滿意度以45%滿意度，高於不滿意的41%，兩岸關係、司法...

踢爆陳宗彥涉貪卻判無罪 陳琬惠諷：賴清德的愛將「真夠力」

行政院前發言人陳宗彥遭控在台南市府任職期間，接受性招待、替酒店業者喬事，因涉貪遭起訴，台南地院今天一審判他無罪。當初踢爆...

陳宗彥被控接受性招待判無罪 謝龍介請賴總統大膽啟用

行政院前發言人遭控接受性招待案，台南地院今判無罪，國民黨立委謝龍介說，並不覺得意外；由於陳宗彥和總統賴清德的關係相當特別...

黃國昌嗆林欽榮作證遭狠打臉 仇恨能蒙蔽理智泯滅良心

台北地方法院審理京華城案，今天傳喚台北市前副市長林欽榮作證。民眾黨主席黃國昌表示，林欽榮的整個作證過程，滿是對台北市前市...

陳宗彥接受性招待無罪 王鴻薇：證明法院是民進黨開的

行政院前發言人陳宗彥被控在擔任南市府官員時接受性招待，今獲判無罪。國民黨立委王鴻薇說，法院真的是民進黨開的，陳宗彥涉性招...

南非再施壓 逕行在官網把台駐處移出首都

南非政府要求台灣駐南非代表處，遷離首都普利托利亞，雙方還在磋商之際，南非外交部再度出手，逕行將台灣在普利托利亞的地址刪除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。