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指主計總處砍地方補助 葉元之：那是照顧弱勢的救命錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

國民黨立委葉元之今日批評，主計總處砍預算殺紅眼，行政院今年編列給地方的一般性補助款共2501億1279萬，藍白完全沒刪凍，完全可動支。但主計總處卻大砍7到12月要給地方的一般性補助款。

葉元之說明，原因是今年中央政府總預算共刪減2075億，其中「通案刪減部分」為939億元，又分為指定項目的303億元、沒有指定的項目636億元。結果主計長陳淑姿質詢時說了大白話，要將「通案刪減部分」中沒指定項目的636億元都砍在一般性補助款上。

葉元之指出，「通刪」應該由行政機關刪除最不具急迫性、重要性及最不影響人民的事項，民進黨完全不演了，要砍一般性補助款，完全不管地方政府死活，也是在懲罰人民。一般性補助款平時是地方政府用來補助低收入家庭、協助弱勢族群生活的重要財源，主計總處大筆一揮，直接大砍這筆補助款，不僅對民眾生活，對地方也有極大影響。且藍綠立委都是出身地方，聽到主計總處說通刪預算，就是要砍一般性補助款，大家一定無法接受。

葉元之強調，民進黨政府的失敗政策及預算浪費罄竹難書，每年編這麼多預算給網軍作洗版宣傳，這些預算是不是更應該刪除，結果卻要通刪給地方一般性補助款，真的太誇張。

葉元之說，民進黨政府砍一般性補助款，已經影響到地方，根據新北市政府資料，主計總處今年核定的一般性補助款原為111.45億元，1至6月預計會撥款55.09億元，但在4月時在沒與地方溝通的情況下，只發公文，將7至12月的補助款直接砍到剩下4.68億元，直接短撥51.68億元，這對新北市府財政與業務運作有相當大影響。

葉元之總結，一般性補助款涵蓋的範圍廣泛，包括低收入戶家庭兒童及就學生活補助、中低收入老人及身心障礙生活津貼、學生營養午餐、學校水電費等，主計總處不溝通，直接砍補助的做法，將會造成不只新北，也對各地方政府的財政及社會運作有很大衝擊。

葉元之 補助款

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